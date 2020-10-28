В столице расписывают в стиле граффити первые 30 светофорных шкафов

Прошлым летом столичные власти объявили бой граффити. Ликвидируя второпях рисунки на стенах домов, коммунальщики закрасили победителей артконкурсов, и даже юбилейные портреты героев Великой Отечественной войны.

Портрет летчицы Марины Расковой вернули на фасад, за возвращение граффити "АЯ" в Беляево жители дома все еще бьются. В ближайшее время городской пейзаж пополнится новыми 30 работами в стиле граффити, разместят их на светофорных шкафах. Не постигнет ли их судьба предшественников, рассказали "РГ" специалисты.

Центр организации дорожного движения столицы организовал конкурс на лучшую роспись светофорных шкафов или, как их называют специалисты, дорожных контроллеров.

Жюри, с учетом мнения пользователей соцсетей, выбрало 30 лучших эскизов из 150 представленных работ. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, внутри этих металлических шкафов размещены компьютеры, позволяющие светофорам становится "умными".

"Весной коммунальщики их красили в серый цвет. Теперь эти безликие футляры станут отличной творческой площадкой", - объяснили в пресс-службе. На днях авторы начали наносить эскизы на объекты.

Например, на пересечении Большой Грузинской улицы и 1-й Брестской теперь есть своя карта района. На ней представлены ближайшие достопримечательности: зоопарк, театры и музеи, велосипедные дорожки. Во 2-м Лесном переулке шкаф стал аквариумом, причем издали изображение кажется объемным. Плавают в нем золотые рыбки, на дне лежат ракушки и какие-то ракообразные. "Моя работа так и называется "Рыбы", - рассказала "РГ" автор эскиза и граффити, а еще профессиональный художник Вероника Алексеевская. - Картины могут висеть не только на стене в музее или дома создавать уют, но так же украшать город. Я применила технику японской татуировки, работа заиграла". Художница не боится, что весной ее творение закрасят. "Все работы согласованы, замазать дворники не должны, - говорит Алексеевская. - Уличные картины выдерживают нагрузку мегаполиса до 3-4 лет, это время вполне картина будет выглядеть почти новой. Но даже если и закрасят, будут рада, что успела сделать городское пространство лучше". В других частях города шкафы украсили голубями, с любопытством взирающих на прохожих, натюрмортами с цветами, абстракциями с "глазами", гигантским майским жуком, вылезающим из спичечного коробка, и есть даже "отсыл" к кувшинкам Моне, правда в болотной воде здесь нарисованы лотосы…

Как рассказали "РГ" в департаменте ЖКХ Москвы, правила для размещения граффити в столице не изменились. "Нанести законно граффити можно только получив разрешение общего собрания собственников дома, а также согласовав изображение с рядом инстанций, в том числе департаментом, - напомнили в пресс-службе. - Но светофорные шкафы - это не объекты капитального строительства. Для их росписи не нужно у нас брать разрешение. И без ведома дептранса, эти объекты не закрасят наши службы". Художники считают, что конкурс может способствовать появлению новых артобъектов. Как рассказал "РГ" граффити- художник Филипп Гаврилов, сначала постановление правительства поставило на паузу уличное творчество, потом пандемия. "Украшение шкафов - это, конечно, для мегаполиса капля в море, но их центровое расположение привлечет внимание. Думаю, что инициатива транспортников может иметь продолжение, - говорит Гаврилов. - На объектах не написано, что они выполнены в рамках конкурса. Аналогичные шкафы есть на других улицах, их могут раскрасить уже без конкурса". Основатель "Новатек арт", граффити-художник Иван Пантелеев, рассказал "РГ", что такое оформление уличных объектов - распространённая мировая практика. Ее основная цель - защищить при помощи художественного оформления уличные объекты от вандального граффити.

"Наносить граффити-тэг на яркую и пеструю поверхность не интересно бомберам, оставляющим свой "автограф", - говорил Пантелеев. - Автограф заметнее на одноцветном фоне. Минус конкурса в том, что большинство заявок приходит от начинающих райтеров, чьи идеи и реализация мало интересны для передового мегаполиса. Можно было привлечь профессионального куратора и разработать удачную художественную концепцию, обыграть специфику районов, сделать малоинтересные объекты уличной галереей. А для реализации не ограничиться уличными художниками, а позвать творческие коллаборации.