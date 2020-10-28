ВЦИОМ: 27% россиян доверяют воспитание своих детей дедушкам и бабушкам

Бабушки и дедушки принимают или принимали участие в воспитании большинства россиян - почти 74 процентов. Таковы данные опроса ВЦИОМ к Международному дню бабушек и дедушек, отмечаемому 28 октября. При этом 32 процента опрошенных в возрасте от 24 до 44 лет, проводили с ними много времени. Периодически бывали с бабушкой или дедушкой 17 процентов участников опроса, среди которых выше доля молодежи - 26 процентов.

Правда, более половины - или 66 процентов - сегодня сходятся во мнении, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад. Более четверти все же склонны доверить воспитание бабушке и/или дедушке - 27 процентов. Чаще так считают мужчины - 31 процент и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. При этом лишь 3 процента опрошенных рекомендуют молодой семье, не испытывающей материальных трудностей, пригласить няню.

По мнению абсолютного большинства россиян или 84 процентов, бабушки и дедушки могут научить внуков той жизненной мудрости, которую накопили за годы своей жизни, чего не могут передать нанимаемые няни. Суждение о том, что жизненные принципы, которым могут научить бабушки и дедушки, давно устарели, непопулярно среди россиян. С этим согласились только 10 процентов.

Бабушки в воспоминаниях сограждан обладают такими качествами, как душевность, доброта и тепло (54 процента), забота, внимание и поддержка (19 процентов), любовь (13 процентов). Слово "бабушка" напоминает о вкусной еде 10 процентам участников опроса. Дедушки ассоциируются с добротой (12 процентов), заботой и любовью (по 7 процентов соответственно) и авторитетом (6 процентов).