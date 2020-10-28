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28.10.2020 04:33
Рубрика: Общество

Вирусолог призвал не забывать про грипп во время пандемии COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп - не менее опасное вирусное респираторное заболевание. Однако его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, заявил академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

Фото: iStock
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Грипп - это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью, напомнил Зверев в интервью радио Sputnik. Для него характерны серьезные осложнения, те же тяжелые пневмонии, как и при коронавирусе. Подъем заболеваемости гриппом обязательно будет, отметил академик, подчеркнув, что защитить себя можно прививкой.

В США в период подъема заболеваемости гриппом умирают до 30-40 тысяч человек. "Это в основном люди с какой-то хроникой, как и при ковиде. Умирают диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек", - рассказал Зверев.

В отличие от коронавируса грипп не протекает бессимптомно. Когда COVID-19 болеют легко, люди этого не чувствуют и заражают окружающих в течение нескольких недель. А гриппом заражают один-два дня, потом начинается тяжелое заболевание, и человек находится в изоляции поневоле. Вот почему коронавирусом один человек может заразить гораздо больше людей, чем больной гриппом.

Вирусолог уверен, что среди смертей от коронавируса были и случаи, осложненные гриппом. Сейчас страны "разобщены", границы закрыты, и эпидемия будет медленнее развиваться, заключил академик.

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Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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