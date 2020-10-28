Во Франции с 30 октября вновь введут режим самоизоляции

На всей территории Франции в связи с обострением коронавирусной эпидемии с пятницы, 30 октября, вводится карантин, который продлится до 1 декабря. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то он будет продлен еще минимум на две недели. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации, сделанном в Елисейском дворце в 20:00 (22:00 мск).

Как подчеркнул глава Пятой Республики, "вирус распространяется с огромной скоростью, что мы не могли предвидеть даже в самых пессимистических прогнозах". По его словам, вторая волна пандемии "будет еще тяжелее и смертоносней, чем первая".

Если сейчас не предпринять экстренные меры, считает Эмманюэль Макрон, то в середине ноября в "палатах интенсивной терапии окажутся до девяти тысяч тяжелобольных". В настоящее время таких насчитывается около трех тысяч. Он также сообщил, что за последние сутки в стране были выявлены 36 тысяч человек, инфицированных коронавирусом.

Осенний карантин во Франции во многом будет похож на тот, который уже был во Франции весной этого года и продлился 55 дней с 17 марта по 11 мая. В частности, вводится ограниченный режим перемещений граждан лишь по неотложным делам (закупка продуктов, лекарств), а также для ежедневных прогулок не более часа в районе одного километра от места проживания. Рестораны, бары, многие магазины, помимо продуктовых и аптек, будут закрыты, как и кинотеатры, концертные залы.

Эмманюэль Макрон также отметил, что каждые 15 дней будет проводиться оценка ситуации, и если положение улучшится, то некоторым коммерческим предприятиям будет позволено открыться. "Это весьма важно перед рождественскими праздниками", - добавил он.

Правда, в отличие от весеннего карантина на этот раз детские сады, школы - от начальной до лицея - продолжат функционировать, как и раньше, но при усиленном соблюдении санитарных норм. Французский президент также заявил, что все предприятия и учреждения страны продолжат работать. Однако при возможности следует отдавать предпочтение работе на удалении.