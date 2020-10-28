Володин призвал Минфин разобраться с "беспорядком" в зарплатах бюджетников

Необходимо более активно совершенствовать систему оплаты труда бюджетников и подключить к ней депутатов. С таким призывом председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру финансов Антону Силуанову.

Дискуссия по поводу зарплат возникла в ходе обсуждения в первом чтении проекта бюджета на 2021-2023 годы. Силуанов сообщил, что ведомство вырабатывает предложения по изменению оплаты труда бюджетников и повышению базовой части зарплаты с сокращением ее стимулирующей составляющей. Володин назвал правильным подключить к этой работе депутатов.

Он напомнил, что средняя зарплата по региону - это показатель, который должен учитываться при начислении зарплат в школах, вузах и в медучреждениях.

- Но по факту на деле получается, что учитель зачастую получает заработную плату и 15 тысяч, и 17 тысяч (рублей, - прим. "РГ") при средней по экономике региона порядка 30, - сказал Володин. - Конечно, здесь надо наводить порядок и как можно быстрее решение принимать.

При принятии бюджета в третьем чтении, по его словам, необходимо выйти с конкретными предложениями по заработной плате и уйти от определения "средняя зарплата".

- Все ждут от нас решений, - подчеркнул спикер. - У нас есть главный врач, который в разы больше получает, иногда в десятки, а также замы главного врача. Есть ректор, который получает зарплату будь здоров, которой нет ни у министров, ни у депутатов, ни у губернаторов. И есть ассистент, доцент, который получает в 10-15 раз меньше. Поэтому давайте мы примем эти решения, и возможно, они многие проблемы снимут.

Также он призвал разобраться с дефицитом кадров в техникумах, так как туда никто не хочет идти работать, потому что в школе зарплаты выше.

"Давайте мы с вами в ходе обсуждения до второго чтения проекта бюджета, видя эти проблемы, их изучим. И на себя возьмем обязательства как их решать", - предложил председатель Госдумы.