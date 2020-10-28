Володин призвал ПФР отказаться от "пенсионных дворцов"

Председатель Госдумы призвал руководство Пенсионного фонда России (ПФР) проявить скромность в вопросе приобретения или строительства новых зданий для фонда. Глава фонда Максим Топилин заверил, что ПФР и не планирует тратить средства на дорогостоящие здания.

- Зачем эти здания? Какую задачу они решают? - спросил Володин на пленарном заседании в ходе обсуждения бюджета ПФР в первом чтении. - Есть ли возможность поработать в зданиях старых?

Дело в том, что, согласно материалам к проекту бюджета ПФР, более 706 миллионов рублей планируется потратить на покупку новых помещений для фонда в Свердловской, Курганской областях и Республике Крым.

Глава нижней палаты привел в пример Госдуму, которая больше не ставит вопрос строительства нового парламентского центра, несмотря на проблемы в нынешнем здании на Охотном ряду.

- А это парламент страны. Вот хотелось бы, чтобы такая же скромность была и у чиновников Пенсионного фонда, - обратился он к Топилину.

- Мы в основном планируем приобретение зданий в тех случаях, если очень дорогая аренда, - ответил Топилин. - И в случае с тем же Свердловском такое мероприятие запланировано именно исходя из того, что приобретение, а не стройка зданий будет дешевле для бюджета, нежели аренда за 10 лет.

По его словам, в ПФР готовы представить соответствующие расчеты по этим объектам, и "здесь ни о каком строительстве дорогостоящих или роскошных помещений речи нет".