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28.10.2020 12:58
Рубрика: Власть

Володин - Силуанову: Вы не слышите запросы граждан и депутатов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении проекта федерального бюджета раскритиковал позицию Минфина по ряду вопросов - в первую очередь, по горячему питанию в школах. По мнению Володина, глава Минфина Антон Силуанов не слышит запросы граждан и парламентариев.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На пленарное заседание вынесен проект бюджета на три года, который проходит первое чтение. Вячеслав Володин обратил внимание на заявления главы Минфина, который представил депутатам документ, о введении бесплатного горячего питания для младшеклассников. Спикер напомнил, что изначально финансовое ведомство было против.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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- Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А в выступлении вы говорите как о достижении, - возмутился Володин. - Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается - президент слышит, а министр финансов нет.

В качестве еще одного примера спикер Госдумы также привел поддержку сельского хозяйства. По его словам, "все предыдущие решения принимались президентом вопреки министерству финансов". Он напомнил, что сейчас идет рост агропрома, несмотря на пандемию. "Вы говорите - это наша политика, - обратил внимание Володин. - Это политика президента, а вы возражали. Вот нам важно, чтобы у всех решений было свое имя".

Глава нижней палаты парламента призвал руководителя Минфина признавать такого рода случаи, когда мнение главы государства в конечном итоге не совпадало с позицией ведомства. "Если вы были против, то так и скажите: мы были против, - посоветовал он, - но президент решение принял, а оказалось все правильно".

Володин также отметил еще одну проблему, работать над решением которой поручил Владимир Путин. Речь об убыли населения в ряде регионов. Парламентарий призвал министерство искать ее решение.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- Президент задачу поставил, есть целеполагание. Мы должны решать эту задачу? Должны, - подчеркнул спикер. - Давайте, вносите предложения. Не может быть Минфин выше правительства, не может быть Минфин выше парламента, поэтому ищите решение.

Кроме того, проблема - в разрыве в бюджетной обеспеченности регионов. На это выделили "небольшие средства", посетовал спикер. И разрыв не сократился. "Давайте сокращать!" - призвал глава нижней палаты.

- Вы официальный представитель правительства. Вы представляете бюджет, - продолжил спикер. - Поэтому сейчас слушайте то, что звучит в этом зале.

Володин недоволен, что депутаты "постоянно вынуждены убеждать" Минфин. "А сейчас получается, что все, что далось тяжелейшим трудом убеждений, вы выходите и говорите: а у нас это есть. Да, есть! Но только убеждать устали, что это правильно, - отметил глава нижней палаты. - А хотелось бы партнерства в этом вопросе и понимания".

Спикер Госдумы призвал искать компромиссы и вести полноценный диалог, напомнив, что у депутатов есть немало предложений по доработке бюджета ко второму чтению. Речь Володина вызвала аплодисменты в зале пленарных заседаний.

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