Выписку из ЕГРН будут выдавать за несколько минут

Внедрение ФГИС ЕГРН позволит получать документы в Росреестре в ускоренном порядке. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Внедрение в октябре единой информационной системы значительно ускорит получение выписок из ЕГРН, отметила Абрамченко. До сих пор получение выписки о правах занимало 3 дня. Переход на новую систему позволяет получать выписку в течение нескольких минут.

Это дает возможность оперативно получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений перед сделкой с недвижимостью. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

До внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал в пилотных регионах, отмечает Абрамченко.