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Текст:   Марина Трубилина 
08:00 28.10.2020

Выписку из ЕГРН будут выдавать за несколько минут

Внедрение ФГИС ЕГРН позволит получать документы в Росреестре в ускоренном порядке. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Внедрение в октябре единой информационной системы значительно ускорит получение выписок из ЕГРН, отметила Абрамченко. До сих пор получение выписки о правах занимало 3 дня. Переход на новую систему позволяет получать выписку в течение нескольких минут.

Росреестр завершил переход на централизованную систему ФГИС ЕГРН

Это дает возможность оперативно получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений перед сделкой с недвижимостью. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

До внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал в пилотных регионах, отмечает Абрамченко.

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