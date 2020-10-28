Выплаты по болезни и родам перейдут в онлайн

Весь процесс оформления и назначения выплат в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами предлагается перевести в проактивную форму.

Такая норма вошла в доработанный проект (имеется в распоряжении "Российской газеты") федерального закона, вносящего изменения в действующие нормы обязательного социального страхования. Сейчас проект рассматривается правительством и Российской трехсторонней комиссией. В пояснительной записке к документу отмечается, что с 1 января 2022 года будет введен механизм проактивного назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Делаться это будет на основании электронного больничного без заявления застрахованного лица. Соответственно через год с небольшим электронный больничный уже станет обязательным. Такие листки хороши тем, что их практически невозможно подделать и потерять.

Сейчас работник сам может выбрать форму оформления листка нетрудоспособности. Для того, чтобы получить электронный больничный, медицинская организация и работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования ЭЛН. Поэтому работнику лучше заранее уточнить у кадровой службы или в бухгалтерии возможность принятия листка нетрудоспособности в электронном виде.

Но в принципе система уже хорошо отлажена. Как сообщили "РГ" в Фонде соцстраха, сейчас электронные больничные выдают 84% медицинских организаций по всей стране, более 72% работодателей. С начала года около 60% листков нетрудоспособности было выдано в электронном виде, то есть каждый второй больничный в стране - электронный.