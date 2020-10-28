За ошибку нотариуса гражданину выплатили более 5 миллионов рублей

Страховые компании отметили тенденцию: нотариусы стали повышать стоимость своих страховых полисов, чтобы увеличить размеры компенсаций гражданам в случае возможных ошибок. Почти половина нотариусов Москвы страхуется на сумму более 5 миллионов рублей, а каждый шестой московский нотариус страхуется на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Нотариусы в обязательном порядке платят за свои ошибки. Например, в этом году была выплачена страховка в 5,1 миллиона рублей человеку, потерявшему квартиру. Нотариус ошибся, удостоверяя доверенность: человек, который поручал другому продажу квартиры, не имел никаких прав распоряжаться данной жилплощадью. В результате квартира была продана, но суд признал сделку недействительной. Юридические проблемы не стали человеческой трагедией: покупатель получил назад свои деньги.

Всего в этом году крупная страховая компания выплатила пострадавшим в результате ошибок нотариусов 6 компенсаций на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Как напоминают эксперты, сегодня существует четыре степени защиты нотариальной печати. Первая: личное страхование нотариуса, у него должен быть полис страхования ответственности минимум на 5 миллионов рублей. Вторая: коллективное страхование нотариальной палаты. Третья: личное имущество нотариуса. Четвертая: компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, если вдруг ущерб превысил размер всех предыдущих степеней. Так что если нотариус совершит ошибку, что бывает крайне редко, никто не пострадает: любые убытки будут возмещены.

Всего в этом году выплачено 6 компенсаций за ошибки нотариусов на общую сумму 7,5 млн рублей

По данным крупного страховщика, общая сумма заявленных претензий за 2019 год стала рекордно низкой. Самой "дорогой" ошибкой нотариуса в 2019 году для страховой компании стало завещание, которое было признано судом недействительным. Ущерб составил 1,19 миллиона рублей. Кроме того, дважды возмещать убытки пришлось из-за ошибок в согласиях на выезд. В одном случае ошибка в дате выезда стала причиной отказа в пересечении границы, в итоге потребовалась повторная покупка билетов, которая обошлась в 49 тысяч рублей. В другом случае неверно был указан предельный срок согласия на выезд, что привело к ущербу в 29 тысяч рублей.

Всего же в прошлом году нотариусы России совершили более 46 миллионов нотариальных действий. Так что ошибки действительно единичны, как правило, хватает первой степени защиты.