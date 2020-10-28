За сутки в России подтверждено 16 202 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3670

2 Санкт-Петербург 727

3 Московская область 505

4 Нижегородская область 377

5 Архангельская область 317

6 Ростовская область 314

7 Воронежская область 291

8 Свердловская область 291

9 Красноярский край 279

10 Республика Крым 251

11 Забайкальский край 224

12 Иркутская область 223

13 Республика Коми 219

14 Алтайский край 218

15 Республика Бурятия 212

16 Ульяновская область 201

17 Хабаровский край 201

18 Ханты-Мансийский АО 199

19 Волгоградская область 198

20 Саратовская область 197

21 Томская область 196

22 Мурманская область 193

23 Ставропольский край 190

24 Омская область 190

25 Ямало-Ненецкий АО 183

26 Новосибирская область 180

27 Приморский край 180

28 Республика Саха (Якутия) 178

29 Кемеровская область 177

30 Оренбургская область 176

31 Пензенская область 169

32 Самарская область 161

33 Пермский край 159

34 Кировская область 148

35 Челябинская область 145

36 Республика Алтай 144

37 Брянская область 142

38 Тверская область 137

39 Тюменская область 137

40 Республика Хакасия 134

41 Краснодарский край 133

42 Ленинградская область 130

43 Астраханская область 121

44 Курская область 120

45 Орловская область 120

46 Удмуртская Республика 120

47 Псковская область 116

48 Ивановская область 114

49 Ярославская область 113

50 Амурская область 111

51 Смоленская область 108

52 Тульская область 107

53 Костромская область 106

54 Рязанская область 104

55 Калужская область 103

56 Белгородская область 99

57 Владимирская область 98

58 Республика Карелия 98

59 Республика Калмыкия 96

60 Вологодская область 95

61 Калининградская область 90

62 Карачаево-Черкесская Республика 90

63 Кабардино-Балкарская Республика 89

64 Тамбовская область 87

65 Липецкая область 86

66 Республика Башкортостан 86

67 Новгородская область 85

68 Сахалинская область 85

69 Республика Дагестан 83

70 Курганская область 78

71 Республика Тыва 78

72 Республика Адыгея 70

73 Республика Мордовия 65

74 г.Севастополь 65

75 Республика Ингушетия 59

76 Республика Северная Осетия 58

77 Чувашская Республика 58

78 Камчатский край 51

79 Республика Татарстан 47

80 Республика Марий Эл 46

81 Магаданская область 46

82 Еврейская АО 41

83 Чеченская Республика 10

84 Ненецкий автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 563 976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,4%

3. Республика Дагестан 0,5% За последние сутки подтверждено 346 летальных случаев: Брянская область 2

Владимирская область 2

Воронежская область 8

Костромская область 12

Курская область 3

Липецкая область 1

Московская область 12

Орловская область 2

Рязанская область 2

Смоленская область 4

Тамбовская область 3

Тверская область 4

Тульская область 2

Москва 75

Республика Карелия 1

Республика Коми 2

Мурманская область 4

Псковская область 1

Санкт-Петербург 57

Республика Калмыкия 2

Краснодарский край 6

Астраханская область 3

Волгоградская область 2

Ростовская область 17

Севастополь 3

Республика Дагестан 5

Кабардино-Балкарская Республика 2

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Удмуртская Республика 12

Республика Чувашия 1

Пермский край 3

Кировская область 2

Нижегородская область 12

Оренбургская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 4

Саратовская область 2

Ульяновская область 8

Свердловская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Алтайский край 3

Красноярский край 7

Иркутская область 10

Кемеровская область 7

Новосибирская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 4

Приморский край 1

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 26 935 человек. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 12 361 человек: Белгородская область 87

Брянская область 57

Владимирская область 71

Воронежская область 200

Ивановская область 44

Калужская область 71

Костромская область 41

Курская область 82

Липецкая область 40

Московская область 377

Орловская область 108

Рязанская область 65

Смоленская область 47

Тамбовская область 40

Тверская область 81

Тульская область 65

Ярославская область 109

Москва 3577

Республика Карелия 62

Республика Коми 212

Архангельская область 134

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 77

Калининградская область 37

Ленинградская область 69

Мурманская область 114

Новгородская область 60

Псковская область 40

Санкт-Петербург 415

Республика Адыгея 54

Республика Калмыкия 120

Республика Крым 260

Краснодарский край 57

Астраханская область 51

Волгоградская область 108

Ростовская область 215

Севастополь 34

Республика Дагестан 101

Республика Ингушетия 7

Кабардино-Балкарская Республика 27

Карачаево-Черкесская Республика 55

Республика Северная Осетия - Алания 41

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 259

Республика Башкортостан 61

Республика Марий Эл 43

Республика Мордовия 64

Республика Татарстан 162

Удмуртская Республика 156

Республика Чувашия 40

Пермский край 91

Кировская область 87

Нижегородская область 294

Оренбургская область 155

Пензенская область 125

Самарская область 210

Саратовская область 145

Ульяновская область 127

Курганская область 60

Свердловская область 323

Тюменская область 71

Ханты-Мансийский автономный округ 108

Ямало-Ненецкий автономный округ 76

Челябинская область 86

Республика Алтай 105

Республика Тыва 127

Республика Хакасия 28

Алтайский край 224

Красноярский край 262

Иркутская область 133

Кемеровская область 93

Новосибирская область 158

Омская область 45

Томская область 112

Республика Бурятия 135

Республика Саха (Якутия) 85

Забайкальский край 218

Камчатский край 28

Приморский край 98

Амурская область 73

Магаданская область 35

Хабаровский край 55

Сахалинская область 84

Чукотский автономный округ 4 За весь период выписан по выздоровлению по России - 1 171 301 человек.