За сутки в России подтверждено 16 202 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3670
- 2 Санкт-Петербург 727
- 3 Московская область 505
- 4 Нижегородская область 377
- 5 Архангельская область 317
- 6 Ростовская область 314
- 7 Воронежская область 291
- 8 Свердловская область 291
- 9 Красноярский край 279
- 10 Республика Крым 251
- 11 Забайкальский край 224
- 12 Иркутская область 223
- 13 Республика Коми 219
- 14 Алтайский край 218
- 15 Республика Бурятия 212
- 16 Ульяновская область 201
- 17 Хабаровский край 201
- 18 Ханты-Мансийский АО 199
- 19 Волгоградская область 198
- 20 Саратовская область 197
- 21 Томская область 196
- 22 Мурманская область 193
- 23 Ставропольский край 190
- 24 Омская область 190
- 25 Ямало-Ненецкий АО 183
- 26 Новосибирская область 180
- 27 Приморский край 180
- 28 Республика Саха (Якутия) 178
- 29 Кемеровская область 177
- 30 Оренбургская область 176
- 31 Пензенская область 169
- 32 Самарская область 161
- 33 Пермский край 159
- 34 Кировская область 148
- 35 Челябинская область 145
- 36 Республика Алтай 144
- 37 Брянская область 142
- 38 Тверская область 137
- 39 Тюменская область 137
- 40 Республика Хакасия 134
- 41 Краснодарский край 133
- 42 Ленинградская область 130
- 43 Астраханская область 121
- 44 Курская область 120
- 45 Орловская область 120
- 46 Удмуртская Республика 120
- 47 Псковская область 116
- 48 Ивановская область 114
- 49 Ярославская область 113
- 50 Амурская область 111
- 51 Смоленская область 108
- 52 Тульская область 107
- 53 Костромская область 106
- 54 Рязанская область 104
- 55 Калужская область 103
- 56 Белгородская область 99
- 57 Владимирская область 98
- 58 Республика Карелия 98
- 59 Республика Калмыкия 96
- 60 Вологодская область 95
- 61 Калининградская область 90
- 62 Карачаево-Черкесская Республика 90
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 64 Тамбовская область 87
- 65 Липецкая область 86
- 66 Республика Башкортостан 86
- 67 Новгородская область 85
- 68 Сахалинская область 85
- 69 Республика Дагестан 83
- 70 Курганская область 78
- 71 Республика Тыва 78
- 72 Республика Адыгея 70
- 73 Республика Мордовия 65
- 74 г.Севастополь 65
- 75 Республика Ингушетия 59
- 76 Республика Северная Осетия 58
- 77 Чувашская Республика 58
- 78 Камчатский край 51
- 79 Республика Татарстан 47
- 80 Республика Марий Эл 46
- 81 Магаданская область 46
- 82 Еврейская АО 41
- 83 Чеченская Республика 10
- 84 Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 563 976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Чеченская Республика 0,4%
- 3. Республика Дагестан 0,5%
За последние сутки подтверждено 346 летальных случаев:
- Брянская область 2
- Владимирская область 2
- Воронежская область 8
- Костромская область 12
- Курская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 12
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Смоленская область 4
- Тамбовская область 3
- Тверская область 4
- Тульская область 2
- Москва 75
- Республика Карелия 1
- Республика Коми 2
- Мурманская область 4
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 57
- Республика Калмыкия 2
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 17
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 5
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Удмуртская Республика 12
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 3
- Кировская область 2
- Нижегородская область 12
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Алтайский край 3
- Красноярский край 7
- Иркутская область 10
- Кемеровская область 7
- Новосибирская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 4
- Приморский край 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 26 935 человек.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 12 361 человек:
- Белгородская область 87
- Брянская область 57
- Владимирская область 71
- Воронежская область 200
- Ивановская область 44
- Калужская область 71
- Костромская область 41
- Курская область 82
- Липецкая область 40
- Московская область 377
- Орловская область 108
- Рязанская область 65
- Смоленская область 47
- Тамбовская область 40
- Тверская область 81
- Тульская область 65
- Ярославская область 109
- Москва 3577
- Республика Карелия 62
- Республика Коми 212
- Архангельская область 134
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 77
- Калининградская область 37
- Ленинградская область 69
- Мурманская область 114
- Новгородская область 60
- Псковская область 40
- Санкт-Петербург 415
- Республика Адыгея 54
- Республика Калмыкия 120
- Республика Крым 260
- Краснодарский край 57
- Астраханская область 51
- Волгоградская область 108
- Ростовская область 215
- Севастополь 34
- Республика Дагестан 101
- Республика Ингушетия 7
- Кабардино-Балкарская Республика 27
- Карачаево-Черкесская Республика 55
- Республика Северная Осетия - Алания 41
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 259
- Республика Башкортостан 61
- Республика Марий Эл 43
- Республика Мордовия 64
- Республика Татарстан 162
- Удмуртская Республика 156
- Республика Чувашия 40
- Пермский край 91
- Кировская область 87
- Нижегородская область 294
- Оренбургская область 155
- Пензенская область 125
- Самарская область 210
- Саратовская область 145
- Ульяновская область 127
- Курганская область 60
- Свердловская область 323
- Тюменская область 71
- Ханты-Мансийский автономный округ 108
- Ямало-Ненецкий автономный округ 76
- Челябинская область 86
- Республика Алтай 105
- Республика Тыва 127
- Республика Хакасия 28
- Алтайский край 224
- Красноярский край 262
- Иркутская область 133
- Кемеровская область 93
- Новосибирская область 158
- Омская область 45
- Томская область 112
- Республика Бурятия 135
- Республика Саха (Якутия) 85
- Забайкальский край 218
- Камчатский край 28
- Приморский край 98
- Амурская область 73
- Магаданская область 35
- Хабаровский край 55
- Сахалинская область 84
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписан по выздоровлению по России - 1 171 301 человек.