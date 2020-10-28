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28.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 202 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 202 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3670
  • 2 Санкт-Петербург 727
  • 3 Московская область 505
  • 4 Нижегородская область 377
  • 5 Архангельская область 317
  • 6 Ростовская область 314
  • 7 Воронежская область 291
  • 8 Свердловская область 291
  • 9 Красноярский край 279
  • 10 Республика Крым 251
  • 11 Забайкальский край 224
  • 12 Иркутская область 223
  • 13 Республика Коми 219
  • 14 Алтайский край 218
  • 15 Республика Бурятия 212
  • 16 Ульяновская область 201
  • 17 Хабаровский край 201
  • 18 Ханты-Мансийский АО 199
  • 19 Волгоградская область 198
  • 20 Саратовская область 197
  • 21 Томская область 196
  • 22 Мурманская область 193
  • 23 Ставропольский край 190
  • 24 Омская область 190
  • 25 Ямало-Ненецкий АО 183
  • 26 Новосибирская область 180
  • 27 Приморский край 180
  • 28 Республика Саха (Якутия) 178
  • 29 Кемеровская область 177
  • 30 Оренбургская область 176
  • 31 Пензенская область 169
  • 32 Самарская область 161
  • 33 Пермский край 159
  • 34 Кировская область 148
  • 35 Челябинская область 145
  • 36 Республика Алтай 144
  • 37 Брянская область 142
  • 38 Тверская область 137
  • 39 Тюменская область 137
  • 40 Республика Хакасия 134
  • 41 Краснодарский край 133
  • 42 Ленинградская область 130
  • 43 Астраханская область 121
  • 44 Курская область 120
  • 45 Орловская область 120
  • 46 Удмуртская Республика 120
  • 47 Псковская область 116
  • 48 Ивановская область 114
  • 49 Ярославская область 113
  • 50 Амурская область 111
  • 51 Смоленская область 108
  • 52 Тульская область 107
  • 53 Костромская область 106
  • 54 Рязанская область 104
  • 55 Калужская область 103
  • 56 Белгородская область 99
  • 57 Владимирская область 98
  • 58 Республика Карелия 98
  • 59 Республика Калмыкия 96
  • 60 Вологодская область 95
  • 61 Калининградская область 90
  • 62 Карачаево-Черкесская Республика 90
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 64 Тамбовская область 87
  • 65 Липецкая область 86
  • 66 Республика Башкортостан 86
  • 67 Новгородская область 85
  • 68 Сахалинская область 85
  • 69 Республика Дагестан 83
  • 70 Курганская область 78
  • 71 Республика Тыва 78
  • 72 Республика Адыгея 70
  • 73 Республика Мордовия 65
  • 74 г.Севастополь 65
  • 75 Республика Ингушетия 59
  • 76 Республика Северная Осетия 58
  • 77 Чувашская Республика 58
  • 78 Камчатский край 51
  • 79 Республика Татарстан 47
  • 80 Республика Марий Эл 46
  • 81 Магаданская область 46
  • 82 Еврейская АО 41
  • 83 Чеченская Республика 10
  • 84 Ненецкий автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 563 976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Чеченская Республика 0,4%
  • 3. Республика Дагестан 0,5%
За последние сутки подтверждено 346 летальных случаев:
  • Брянская область 2
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 8
  • Костромская область 12
  • Курская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 12
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 4
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 4
  • Тульская область 2
  • Москва 75
  • Республика Карелия 1
  • Республика Коми 2
  • Мурманская область 4
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 57
  • Республика Калмыкия 2
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 17
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Удмуртская Республика 12
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 3
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 12
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 8
  • Свердловская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Алтайский край 3
  • Красноярский край 7
  • Иркутская область 10
  • Кемеровская область 7
  • Новосибирская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 4
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 26 935 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 12 361 человек:
  • Белгородская область 87
  • Брянская область 57
  • Владимирская область 71
  • Воронежская область 200
  • Ивановская область 44
  • Калужская область 71
  • Костромская область 41
  • Курская область 82
  • Липецкая область 40
  • Московская область 377
  • Орловская область 108
  • Рязанская область 65
  • Смоленская область 47
  • Тамбовская область 40
  • Тверская область 81
  • Тульская область 65
  • Ярославская область 109
  • Москва 3577
  • Республика Карелия 62
  • Республика Коми 212
  • Архангельская область 134
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Вологодская область 77
  • Калининградская область 37
  • Ленинградская область 69
  • Мурманская область 114
  • Новгородская область 60
  • Псковская область 40
  • Санкт-Петербург 415
  • Республика Адыгея 54
  • Республика Калмыкия 120
  • Республика Крым 260
  • Краснодарский край 57
  • Астраханская область 51
  • Волгоградская область 108
  • Ростовская область 215
  • Севастополь 34
  • Республика Дагестан 101
  • Республика Ингушетия 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 27
  • Карачаево-Черкесская Республика 55
  • Республика Северная Осетия - Алания 41
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 259
  • Республика Башкортостан 61
  • Республика Марий Эл 43
  • Республика Мордовия 64
  • Республика Татарстан 162
  • Удмуртская Республика 156
  • Республика Чувашия 40
  • Пермский край 91
  • Кировская область 87
  • Нижегородская область 294
  • Оренбургская область 155
  • Пензенская область 125
  • Самарская область 210
  • Саратовская область 145
  • Ульяновская область 127
  • Курганская область 60
  • Свердловская область 323
  • Тюменская область 71
  • Ханты-Мансийский автономный округ 108
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 76
  • Челябинская область 86
  • Республика Алтай 105
  • Республика Тыва 127
  • Республика Хакасия 28
  • Алтайский край 224
  • Красноярский край 262
  • Иркутская область 133
  • Кемеровская область 93
  • Новосибирская область 158
  • Омская область 45
  • Томская область 112
  • Республика Бурятия 135
  • Республика Саха (Якутия) 85
  • Забайкальский край 218
  • Камчатский край 28
  • Приморский край 98
  • Амурская область 73
  • Магаданская область 35
  • Хабаровский край 55
  • Сахалинская область 84
  • Чукотский автономный округ 4

За весь период выписан по выздоровлению по России - 1 171 301 человек.

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