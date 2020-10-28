Закроются ли бары и рестораны строго в 23 часа?

В европейских странах кафе и рестораны закрыли. В России пока не готовы к такому шагу. Фото: Сергей Михеев

Также ношение масок в общественных местах перестало носить рекомендательный характер и стало обязательным. Без них не пустят в общественный транспорт, такси, магазин, на парковку, лифт и любые места массового пребывания людей. Под ними понимаются территории общего пользования, где одновременно могут находиться более 50 человек. "Мы это сделали, потому что сегодня есть риски ухудшения [эпидемиологической] ситуации", - сказала в интервью телеканалу "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, барам, ресторанам и организаторам мероприятий ночью больше нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общепита. Но окончательное решение принимают власти региона. В общем-то довольно мягкое ограничение при том, что в ряде стран Европы бары, кафе и рестораны давно не работают. Там действуют и жесткие ограничения. Так, ирландцам запрещено удаляться от дома более чем на 5 километров, выходить можно на работу, но нельзя принимать дома гостей. Закрылись все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также парикмахерские, салоны красоты и фитнес-клубы в Чехии. Комендантский час с 23.00 до 6.00 введен в Испании.

Российские власти стараются обойтись без весенних ограничений, хотя ситуация очень напряженная. В сутки выявляется по 16-17 тысяч заболевших. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, избежать второго локдауна получится, только если все сообща будут принимать усилия по безопасности и если будет вовремя оказываться медпомощь и проводиться профилактика.

Вирус, возможно, будет активным минимум до лета 2021 года. Директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Николай Брико приводит аналогии с другими инфекциями. Он напомнил, что пандемии испанки и свиного гриппа длились 19 и 15 месяцев соответственно. При испанке было три волны, наиболее смертоносной стала вторая. "За 19 месяцев во всем мире этим гриппом переболели около 550 млн человек, или 29,5% населения, умерли 40-100 млн человек", - рассказал Брико.

Решения о закрытии на ночь кафе и ресторанов должны принять власти регионов

Пандемия COVID-19 длится 10 месяцев и при естественном развитии эпидемического процесса широкое распространение возбудителя прекратится при создании коллективного иммунитета у 60-70% населения. Это может произойти к лету 2021 года, считает Брико.

После прохождения осеннего пика ситуация вновь может обостриться в феврале-марте. Как констатирует замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, чтобы эпидемия пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу.

Это произойдет либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител. Сейчас ситуация осложняется тем, что к коронавирусу добавился еще и сезонный грипп. И человек вполне может заболеть и той и другой инфекцией одновременно. "В большинстве случаев сочетание инфекционных возбудителей приводит к более тяжелому состоянию у пациентов. Особенности взаимодействия нового коронавируса с другими вирусами сейчас изучаются", - рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре.

На Востоке, где всегда лояльно относились к маскам, и ситуация с распространением инфекции намного спокойнее. Отказ от ношения масок при контактах с людьми - одна из главных ошибок, поясняет главный внештатный кардиолог Минздрава России академик РАН Сергей Бойцов. "Запомните: когда оба участника инфекционного процесса - и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. Использование средств защиты в общественных местах - это проявление уважения к окружающим, заботы не только о своем, но и их здоровье", - резюмирует Бойцов.

Москва

Столица не будет закрывать ночные заведения. С 19 октября во всех 1,5 тысячи таких баров и клубов введена система QR-кодов.

Если кто-то из участников вечеринки заразится коронавирусом, остальные гости получат SMS-уведомления о необходимости пройти тест на коронавирус. Только за первые пять дней на входе в развлекательные заведения москвичи зарегистрировались 115 тысяч раз.

В Москве для ночных клубов и баров действует система QR-кодов, по которым регистрируются посетители. Только за первые пять дней работы сервиса было 115 тысяч регистраций. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За все время работы системы о возможном контакте с заразившимся были предупреждены около 1,7 тысячи посетителей.

Как сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, такой цифровой контроль обеспечивает оперативное эпидрасследование: "Считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики".

При этом за отказ подключиться к эксперименту ресторану грозит штраф до 500 тысяч рублей, санкций для посетителей нет - при отказе их просто не пустят внутрь.

Подготовила Ангелина Зеленькова

Регионы

Закрылись досрочно

Вчера до 22 ноября закрыли "ночные смены" все клубы, кафе и рестораны в Кузбассе. Причем на два часа дольше, чем рекомендовано: с 23.00 до 8.00.

В Башкирии время работы ресторанов и остальных предприятий общепита ограничили еще в конце прошлой недели. Не касается это только придорожного сервиса. А в Пензе "ночную смену" оставили кафе и ресторанам на вокзалах, в аэропорту и на автозаправках.

В Нижегородской области проведение массовых мероприятий в учреждениях общепита ограничены по времени с 20 октября. С полуночи до шести утра они работают только навынос. Теперь придется только сдвинуть начало запрета еще на час пораньше.

В Ивановской области решили ежедневно передавать работодателям данные об их сотрудниках, которые не носят маски на улицах и в общественных местах. Предполагается, что в организациях применят к "диссидентам" какие-то меры воздействия.

В Ростове-на-Дону активно проходят рейды в автобусах. И если там обнаруживают людей без масок, то машины снимаются с линии. Принятыми мерами удалось добиться того, что 70 процентов пассажиров носят маски, а ранее ими пользовались лишь 10 процентов ростовчан. "Ночные смены" общепита ограничили до 22 часов.

А на Брянщине они закрыты после 23 часов с 19 октября.

Подготовили Мария Волкова, Николай Грищенко, Айгуль Камаева, Юлия Потапова, Татьяна Ткачёва