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Текст:   Марина Трубилина 
08:00 28.10.2020

Запущена единая информационная система ЕГРН

На работу в единой Федеральной государственной информационной системе ведения Единого госреестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) перешли все регионы страны. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Система объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

Фото: iStock
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Переход на новую систему произошел без остановки работы Росреестра и Федеральной Кадастровой палаты. "Мы плавно переносили сведения из двух реестров в единую базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок недвижимости. Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о недвижимости, одновременно внедряя новую большую систему. Это высший пилотаж. Как дозаправка в воздухе", - отметила Абрамченко.

Работа над отечественной информационной системой продолжалась около трех лет. Старые портальные сервисы и системы, созданные в 2011-2012 годах, не отвечали цифровым требованиям современности и не обеспечивали необходимый уровень качества оказания услуг, подчеркнула Абрамченко.

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