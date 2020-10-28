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Заразившийся COVID-19 Роман Виктюк встретил 84-летие в госпитале

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    28.10.2020, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Режиссер и актер Роман Виктюк, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, свое 84-летие встретил 28 октября в больнице.

Фото: iStock
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При этом, уточняет KP.RU, не в реанимации, как сообщалось некоторыми СМИ, а в обычной палате терапевтического отделения городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках.

По словам пресс-секретаря артиста Ольги Вороновой, врачи оценивают состояние Романа Григорьевича как удовлетворительное.

"Он восстанавливается. Человек уже в возрасте, поэтому его и положили в больницу, чтобы не было осложнений после ковида", - пояснила представитель Виктюка.

Также известно, что его театр продолжает работать - спектакли идут.

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