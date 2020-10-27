Режиссер и актер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом

83-летний Роман Виктюк, легендарный советский, российский режиссер, педагог, актер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей и уже со школьных лент настроился посвятить себя искусству.

По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина, Вильнюса.

В 1964-м вышел на сцену Львовского ТЮЗа в образе Шуры Тычинкина в постановке "Сомбрерро" по Сергею Михалкову.

В Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне - Русский драматический театр Литвы) был ведущим режиссером в 1970-1974 годах.

Снял фильмы "Вечерний свет" (1976 год) - по Арбузову, "Игроков" по Гоголю (1978) - с Гафтом и Калягиным, фантазию на тему Шекспира "Мне от любви покоя нет" (1980) - с Тереховой и Виторганом, ленты "Девочка, где ты живешь?" - по Рощину, патриотическую "Долгую память" по Кассилю - о пионере-герое Володе Дубинине, другие.

Сыграл Нотариуса в "Ростове-папе" у Серебренникова и Хенрика Станковского в "Конце века" Лопушанского.

Ранее сообщалось, что умер актер Русского драматического театра Литвы Михаил Макаров, сыгравший ряд своих наиболее памятных ролей в постановках Виктюка.

27 октября стало известно, что коронавирусом заболели Ксения Собчак, Земфира, Лёва Би-2, Евгений Петросян.