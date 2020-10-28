Завершены испытания трех модифицированных вертолетов для минобороны

Минобороны завершило испытания трех модернизированных вертолетов. Модифицированные винтокрылые машины уже в ближайшее время могут поставляться в войска.

Вертолет Ми-26Т2В оснащен автопилотом и может в автоматическом режиме совершать взлет и посадку. Фото: Татьяна Андреева

Сейчас тестирование проходит усовершенствованная версия ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", самого большого вертолета в мире Ми-26 Т2В, а также новейшего многоцелевого транспортного вертолета Ми-38Т.

Каждая машина уникальна и является абсолютным лидером в своем сегменте. "Ночной охотник" способен "вести" одновременно до 10 целей и атаковать цели на земле на расстоянии до 10 км, а воздухе - до 20 км. Ми-26 "тяжеловес" с мировым именем, который способен перевозить до 20 тонн груза, а Ми-38 новейший "транспортник", который идет на смену заслуженному вертолету Ми-8.

Наверное самой любопытной новинкой, которую модернизируют в интересах минобороны, стал вертолет Ми-38Т. Эта машина с непростой судьбой изначально создавалась для гражданской авиации. Первоначально задумывалось, что Ми-38 должен попасть на международный рынок, поэтому двигатели для него создавались в кооперации с канадской фирмой. Однако из-за санкций зарубежный производитель отказался сотрудничать с Россией. Пришлось срочно искать замену импортному мотору.

Эту непростую задачу сумели решить в ОКБ имени Климова.

После долгой череды испытаний в 2018 году было сообщено о запуске серийного производства вертолета в Казани. Интерес к машине проявило минобороны.

Для нужд военного ведомства вертолет подвергся серьезной переработке. В его салоне могут разместиться до 40 десантников.

Эта машина развивает скорость до 300 км/час. Кроме того, у Ми-38Т установлена современная авионика, благодаря которой он может летать днем и ночью, а также в сложных климатических условиях. Посадку эта машина может проводить и в снегу, и на мягкий грунт.

Не забыли производители и про защиту вертолета. В бортовой комплекс обороны входят ультрафиолетовые пеленгаторы, способные обнаружить пуск ракет, радиолокационная аппаратура обнаружения пусков, лазерная станция оптико-электронного подавления.

В бортовой комплекс обороны входят ультрафиолетовые пеленгаторы, способные обнаружить пуск ракет, аппаратура обнаружения пусков

На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант.

Модифицированную версию ударного вертолета Ми-28 "Ночной охотник" называют самой технологически продвинутой.

В первую очередь на "Охотнике" установлен второй комплект органов управления, чтобы в случае необходимости летчик-оператор мог перехватить штурвал у командира вертолета. На Ми-28НМ также был установлен новый комплекс, который оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия.

"Охотник" получил практически новый навигационный комплекс, разведывательный комплекс, новую оптику, новую систему управления, которая позволяет осуществлять посадку "вслепую".

Вертолет выполнен по системе "стелс" и практически невидим для наземных ПВО. На вооружении вертолета стоят управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, а также авиационная пушка калибра 30 мм.

В модернизированном Ми-26 доработан комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, что позволяет летать днем и ночью.

Полет по маршруту, выход в заданную точку и заход на посадку может вестись с помощью автопилота. Новый бортовой комплекс обороны способен отбить атаку управляемых ракет с радиолокационными или инфракрасными головками самонаведения.

Как рассказал в интервью газете "Красная звезда" начальник армейской авиации ВКС Игорь Романов, в ближайшее время вертолеты должны поступить в Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации, а также поступить в вертолетные полки и бригады армейской авиации.