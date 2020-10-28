Жители Мадрида могут получить финансовую помощь за отказ от старого авто

В Мадриде стартовала акция, в рамках которой жители испанской столицы, отказывающиеся от своих старых автомобилей, могут получить финансовую помощь. Правда, эти средства они смогут потратить только на приобретение или аренду нового, экологически чистого средства передвижения.

Власти Мадрида готовы предложить по 1250 евро на аренду электромобилей или мотоциклов с аналогичным двигателем и до 700 евро в качестве компенсации за покупку электросамоката, велосипеда или электромопеда. Акция действует с сегодняшнего дня и до 15 ноября. В этот срок желающие принять участие в программе должны представить копию квитанции об уплате налога на транспортное средство (плюс техпаспорт) и копию сертификата об его уничтожении. Правда, речь идет только об автомобилях старше 10 лет и утилизированных в этом году. Бывшим автовладельцам, а теперь владельцам самокатов, велосипедов и мопедов, приобретенных с 1 января по 15 ноября 2020 года, власти готовы компенсировать до половины стоимости покупки. Речь идет о сумме до 150 евро для самокатов, до 600 евро для велосипедов и до 700 евро для мопедов.

Лишь при соответствии всем требованиям можно получить заветный ваучер из фонда в 3 миллиона евро, отмечает El Mundo.

Как отметила глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, правительство региона использует эти стимулы для сокращения выбросов вредных веществ, шумового загрязнения, повышения энергоэффективности и более рационального использования городского пространства. По ее словам, порядка 30 процентов автомобилей в Испании арендуются на короткий или длительный срок. Использование электромобилей в системе каршерига способно значительно изменить экологическую ситуацию в стране. Мадридский регион сотрудничает с бизнесом в этом вопросе. И выдача ваучеров, которые можно будет в течение двух лет обменять на минуты или километры в электромобиле, будет способствовать увеличению спроса на них.