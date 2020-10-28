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28.10.2020 12:40
Рубрика: В мире

Жители Мадрида могут получить финансовую помощь за отказ от старого авто

Текст: Юрий Когалов

В Мадриде стартовала акция, в рамках которой жители испанской столицы, отказывающиеся от своих старых автомобилей, могут получить финансовую помощь. Правда, эти средства они смогут потратить только на приобретение или аренду нового, экологически чистого средства передвижения.

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Власти Мадрида готовы предложить по 1250 евро на аренду электромобилей или мотоциклов с аналогичным двигателем и до 700 евро в качестве компенсации за покупку электросамоката, велосипеда или электромопеда. Акция действует с сегодняшнего дня и до 15 ноября. В этот срок желающие принять участие в программе должны представить копию квитанции об уплате налога на транспортное средство (плюс техпаспорт) и копию сертификата об его уничтожении. Правда, речь идет только об автомобилях старше 10 лет и утилизированных в этом году. Бывшим автовладельцам, а теперь владельцам самокатов, велосипедов и мопедов, приобретенных с 1 января по 15 ноября 2020 года, власти готовы компенсировать до половины стоимости покупки. Речь идет о сумме до 150 евро для самокатов, до 600 евро для велосипедов и до 700 евро для мопедов.

Лишь при соответствии всем требованиям можно получить заветный ваучер из фонда в 3 миллиона евро, отмечает El Mundo.

Как отметила глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, правительство региона использует эти стимулы для сокращения выбросов вредных веществ, шумового загрязнения, повышения энергоэффективности и более рационального использования городского пространства. По ее словам, порядка 30 процентов автомобилей в Испании арендуются на короткий или длительный срок. Использование электромобилей в системе каршерига способно значительно изменить экологическую ситуацию в стране. Мадридский регион сотрудничает с бизнесом в этом вопросе. И выдача ваучеров, которые можно будет в течение двух лет обменять на минуты или километры в электромобиле, будет способствовать увеличению спроса на них.

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