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29.10.2020 15:33
Рубрика: Общество

Астрономы заметили активность на далеком космическом объекте

Текст: Денис Передельский
Фото: Northern Arizona University Фото: Northern Arizona University
Фото: Northern Arizona University

Команда астрономов во главе с Колином Чендлером из Университета Северной Аризоны объявила о регистрации активности, исходящей от кентавра 2014 OG392 - планетарного объекта, обнаруженного в 2014 году.

Фото: iStock
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Свои выводы ученые опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters, а краткий отчет об открытии размещен на сайте университета. Речь идет об объекте под названием 2014 OG392.

Он относится к типу кентавров - так называют группу астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна. Это переходная по своим свойствам группа между астероидами главного пояса и объектами пояса Койпера во внешней части Солнечной системы. Иногда их называют малыми планетами.

По некоторым своим характеристикам они напоминают кометы. Например, у них имеются хвосты и комы - облака из частиц пыли и газа. О существовании объекта 2014 OG392 впервые было объявлено в 2014 году. Но только сейчас удалось установить, что этот кентавр является активным.

Кстати, с 1927 года астрономами было обнаружено всего 18 активных кентавров. Многие из них до сих пор плохо изучены. Регистрация активности кентавров представляет собой крайне сложную процедуру. Она требует много времени, поскольку всплески активности происходят довольно редко.

Фото: NASA
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В данном случае активность удалось зафиксировать путем анализа архивных изображений. Кроме того, по словам Колина Чендлера, команда провела собственные наблюдения при помощи камеры, предназначенной для поиска темной энергии. Она установлена в Межамериканской обсерватории в Серро-Тололо, Чили. Были задействованы и другие наземные телескопы.

"Мы обнаружили кому на расстоянии 400 тысяч км от 2014 OG392, - рассказал Чендлер. - Наш анализ процессов сублимации и динамического времени жизни предполагает, что углекислый газ или аммиак являются наиболее вероятными кандидатами на то, чтобы вызывать активность этого и других активных кентавров".

По его словам, открытие удалось совершить благодаря новой технике анализа. А результатом стало то, что данный кентавр недавно был переклассифицирован. Теперь он классифицирован как комета и получил название "C / 2014 OG392 (PANSTARRS)".

"Я очень рад, что Центр малых планет присвоил комете новое обозначение, соответствующее активности, которую мы обнаружили на этом необычном объекте", - резюмирует Чендлер.

Общество Наука Общество Космос

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