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29.10.2020 19:05
Рубрика: Происшествия

Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года

Текст: Владислав Куликов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Совет адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского статуса на два года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе палаты. По мнению адвокатского сообщества, Александр Добровинский нарушил кодекс профессиональной этики во время суда над актером Михаилом Ефремовым, где он представлял интересы потерпевших.

Ранее статуса адвоката на год был лишен другой адвокат, работавший на данном процессе: Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова. Кстати, Пашаев в своей карьере уже в четвертый раз был лишен адвокатского статуса.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как напоминает ТАСС, 13 июля президент ФПА РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Эльмана Пашаева и адвоката потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александра Добровинского. 10 сентября Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. В Минюсте пояснили, что "высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".

Сам Добровинский уже заявил, что обжалует решение о лишении его статуса адвоката.

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