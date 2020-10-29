AMD представила три новые мощные видеокарты "не хуже GeForce" и назвала цены

Компания AMD представила три геймерские видеокарты серии Radeon RX 6000. В новую линейку вошли модели RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT - наиболее мощная среди них.

Фото: AMD

Видеокарты используют архитектуру RDNA 2, которая применяется в том числе в игровых консолях нового поколения Xbox Series X и Sony PlayStation 5. Архитектура обеспечивает более высокую (до 2x) производительность и энергоэффективность.

Отмечается, что флагманская модель RX 6900 XT стала самой быстрой игровой видеокартой AMD и лучшей 4K-видеокартой. В компании подчеркнули, что в сравнении с серией Nvidia GeForce RTX 30xx новинки обеспечивают схожую производительность при сниженном энергопотреблении, а RX 6900 XT не уступает GeForce RTX 3090.

Все новинки оснащены 16 Гб памяти GDDR6, 256-битным интерфейсом памяти и 128 Мб кешем, поддерживают технологии Microsoft DirectStorage и Radeon Anti-Lag, а также DirectX 12 Ultimate, DirectX Raytracing (DXR), AMD FidelityFX, AMD Infinity Cache и AMD Smart Access.

Стоимость Radeon RX 6800 составит 579 долларов, Radeon RX 6800 XT - 649 долларов. Они появятся в продаже 18 ноября. AMD Radeon RX 6900 XT выйдет в продажу 8 декабря по цене 999 долларов США.