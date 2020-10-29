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29.10.2020 10:38
Рубрика: Экономика

Ассоциация IPChain: объем рынка цифровых активов вырастет в три раза к 2025 году

К 2025 году глобальный рынок цифровых активов вырастет почти в три раза и составит 7,7 млрд долларов. Уже сейчас более трети стоимости любого креативного продукта приходится на его нематериальную составляющую, заявила управляющий портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain, заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина на онлайн-конференции "Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и защита инноваций", организованной ИД "Коммерсантъ".
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain Фото: предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain

Дискуссия была посвящена текущим проблемам и трендам развития цифровой экономики в России и приурочена к вступлению в силу с 1 января 2021 года федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Фото: nris.ru
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По мнению Валерии Брусникиной, законодательство всегда вынуждено успевать за технологиями, так как деловые практики и процедуры сначала формируются на уровне бизнеса, и только потом - государства. "Лучший пример - технология блокчейн, с которой мы работаем достаточно давно и успели пережить несколько этапов - от первоначального хайпа до разочарования и, наконец, пришли к эффективному применению на практике. Законодательное же регулирование в этой области появилось только сейчас".

Технология блокчейн доказала эффективность в сфере интеллектуальной собственности (ИС), став основным системным решением для построения прозрачного и надежного рынка. Блокчейн и токены были признаны наиболее перспективным направлением для развития креативных индустрий во всем мире.

Как отметила Валерия Брусникина, успешная практика применения блокчейна в сфере интеллектуальной собственности обусловлена тем, что на этом рынке особенно важна чистота прав и прозрачность действий каждого участника. Перед тем как совершить любую транзакцию с объектом ИС, необходимо проверить авторство, правообладателя и легитимность сделок на всех стадиях его жизненного цикла. Ситуация осложняется тем, что в современных цифровых реалиях над созданием креативного продукта может работать несколько авторов и даже искусственный интеллект. Более того, объемы контента растут экспоненциально - по некоторым оценкам, вплоть до 90% всех данных в сети было сгенерировано за последние десять лет. В итоге рынок столкнулся с ростом нелегального оборота объектов. Сейчас эта проблема стала все больше перемещаться в виртуальную плоскость, и для ее решения необходимы специальные цифровые инструменты - сервисы и платформы для управления ИС.

Фото: пресс-служба n`RIS
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В России этот сегмент представлен блокчейн-инфраструктурой IPChain, объединяющей различные цифровые сервисы для решения как конкретных проблем отдельных индустрий, так и общих задач на уровне всего рынка. Например, стартовавшая в сентябре биржа интеллектуальной собственности IPEX позволяет напрямую заключать сделки между правообладателями и потребителями контента, плеер FONMIX - использовать легальные аудиозаписи для музыкального оформления в бизнесе, n'RIS - депонировать самые разнообразные объекты ИС. Все сервисы и платформы инфраструктуры IPChain нацелены на то, чтобы упростить авторам и правообладателям монетизацию их продукции, а также обеспечить быстрый и удобный переход креативных продуктов между разными индустриями с сохранением должного уровня их правовой защиты.

"Мы стараемся создавать востребованные рынком проекты, которые способствуют оптимизации бизнес-процессов и не противоречат законодательству. Когда мы начинали заниматься цифровизацией сферы ИС, проблем с технологиями и регулированием было гораздо больше. Приятно видеть, что сейчас они решаются и законодательство постепенно адаптируется под продиктованные временем изменения. Например, стало возможно заключение лицензионных договоров в цифровом виде, чего раньше не было. Появилась процедура онлайн-проверки сторон сделки. Конечно, законодательство - сложное, многозначное, порой противоречивое - нужно гармонизировать, но и мы адаптируемся, учимся работать в существующих реалиях", - заключила Валерия Брусникина.

В конференции также приняли участие председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания РФ Анатолий Аксаков, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, вице-президент по правовым вопросам ГК "ПИК" Дмитрий Тимофеев, профессор МГИМО МИД России, генеральный директор АНО "Платформа по работе с обращениями предпринимателей" (Забизнес.рф) Элина Сидоренко, директор по развитию бизнеса сервисов корпоративных коммуникаций, Mail.ru для бизнеса Алексей Печенин. Модератором выступил руководитель блока "Право" на сайте "Российской газеты" Александр Московкин.

n'RIS - международная площадка для хранения, в том числе в зашифрованном виде, любых цифровых результатов, созданных творческим трудом, и доставки до "витрин" прав на них. Она помогает разместить актуальные сведения об авторах и правообладателях в блокчейн-инфраструктуре IPChain. Для подтверждения первоначального авторства цифровая площадка предоставляет свидетельства о депонировании, которые содержат ключи и идентификаторы, необходимые для предъявления в случае споров.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика