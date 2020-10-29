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29.10.2020 14:13
Рубрика: Экономика

Авиапилотов и диспетчеров предлагают увольнять за самолечение

Текст: Елена Манукиян

Пилотам и диспетчерам гражданских воздушных судов предлагают запретить заниматься самолечением под угрозой увольнения. Законопроект об этом в четверг, 29 октября, одобрен Комитетом Госдумы по охране здоровья и рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

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В документе говорится, что члены летного экипажа и диспетчеры управления воздушным движением без назначения врача не должны принимать лекарственные препараты, которые могут повлиять на безопасное выполнение их функций. Также они обязаны регулярно проходить обязательные медицинские освидетельствования помимо предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров. Запрещается допуск к работе пилотов и диспетчеров без медицинского заключения об их годности по состоянию здоровья, выданным центральной врачебно-летной экспертной комиссией или врачебно-летной экспертной комиссией.

При этом, законопроект предусматривает возможность расторжения с ними трудового договора за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача в период действия возложенного на них административного наказания. Увольнение также может последовать за отказ от прохождения периодического медосмотра или обязательного медосвидетельствования, в том числе - на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Законопроект инициирован Минтрансом и поддержан Минздравом, оба ведомства заявили о готовности разработать подзаконные акты, если закон будет принят.

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