"Барселона" обыграла в гостях "Ювентус"

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" принимал "Барселону". Встреча завершилась победой гостей - 2:0.

Эта игра стала в какой-то мере исторической для каталонцев: она была для них первой после громкой и скандальной отставки президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу. Не секрет, что почти во всех последних неудачах клуба СМИ, болельщики, да и некоторые футболисты обвиняли именно Бартомеу. С ним конфликтовал Жерар Пике, о нем нелестно отзывались бывшие звезды "сине-гранатовых", и, самое главное - во многом из-за чего команду этим летом едва не покинул Лионель Месси.

Трудно сказать, какую роль уход Бартомеу сыграл конкретно во вчерашнем матче, но "Барселона" добилась крайне важной победы. Хотя, справедливости ради, "Ювентус" подошел к этому противостоянию без своего лидера - Криштиану Роналду, который до сих пор находится на карантине.

Гости забили по голу в обоих таймах: в первом отличился Усман Дембеле, а окончательный счет уже на 90-й минуте с пенальти установил Месси. Во второй встрече группы "G" венгерский "Ференцварош" отыгрался с 0:2 дома против киевского "Динамо" (2:2). Лидирует в этом квартете с шестью очками "Барселона", далее идет "Ювентус" (три очка), "Динамо" и "Ференцварош" набрали по одному очку.

В остальных матчах вторника были зафиксированы следующие результаты: "Истанбул Башакшехир" - "ПСЖ" - 0:2, "Севилья" - "Ренн" - 1:0, "МЮ" - "Лейпциг" - 5:0.