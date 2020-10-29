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29.10.2020 01:10
Рубрика: Спорт

"Барселона" обыграла в гостях "Ювентус"

Текст: Артур Нанян
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" принимал "Барселону". Встреча завершилась победой гостей - 2:0.
Фото: MASSIMO PINCA/REUTERS Фото: MASSIMO PINCA/REUTERS
Фото: MASSIMO PINCA/REUTERS

Эта игра стала в какой-то мере исторической для каталонцев: она была для них первой после громкой и скандальной отставки президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу. Не секрет, что почти во всех последних неудачах клуба СМИ, болельщики, да и некоторые футболисты обвиняли именно Бартомеу. С ним конфликтовал Жерар Пике, о нем нелестно отзывались бывшие звезды "сине-гранатовых", и, самое главное - во многом из-за чего команду этим летом едва не покинул Лионель Месси.

Фото: Valentyn Ogirenko / Pool via AP
"Ювентус" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Трудно сказать, какую роль уход Бартомеу сыграл конкретно во вчерашнем матче, но "Барселона" добилась крайне важной победы. Хотя, справедливости ради, "Ювентус" подошел к этому противостоянию без своего лидера - Криштиану Роналду, который до сих пор находится на карантине.

Гости забили по голу в обоих таймах: в первом отличился Усман Дембеле, а окончательный счет уже на 90-й минуте с пенальти установил Месси. Во второй встрече группы "G" венгерский "Ференцварош" отыгрался с 0:2 дома против киевского "Динамо" (2:2). Лидирует в этом квартете с шестью очками "Барселона", далее идет "Ювентус" (три очка), "Динамо" и "Ференцварош" набрали по одному очку.

В остальных матчах вторника были зафиксированы следующие результаты: "Истанбул Башакшехир" - "ПСЖ" - 0:2, "Севилья" - "Ренн" - 1:0, "МЮ" - "Лейпциг" - 5:0.

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