СМИ: Президент "Барселоны" подал в отставку

Президент каталонского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу подал в отставку со своего поста, сообщают испанские СМИ.

Об отставке президента "Барселоны" стало известно во вторник. Как сообщает Sport.es, президенту клуба был выражен вотум недоверия, после чего он принял решение об уходе. По данным портала свои полномочия также сложили и члены совета директоров клуба.

Ранее стало известно о том, что у правоохранительных органов Каталонии возникли вопросы к Бартомеу, касающиеся его участия в коррупционных схемах. Утверждается, что президент "Барселоны" принимал участие в получении финансовой выгоды от сделок клуба.

Также к Бартомеу были вопросы и относительно Лионеля Месси, которого он обещал отпустить бесплатно, а потом затребовал за его трансфер огромную сумму, вызвав недовольство игрока.

Месси и партнеры были недовольны назначением на пост главного тренера Рональда Кумана.