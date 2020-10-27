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27.10.2020 22:37
Рубрика: Спорт

СМИ: Президент "Барселоны" подал в отставку

Текст: Максим Домчев

Президент каталонского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу подал в отставку со своего поста, сообщают испанские СМИ.

Фото: REUTERS
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Об отставке президента "Барселоны" стало известно во вторник. Как сообщает Sport.es, президенту клуба был выражен вотум недоверия, после чего он принял решение об уходе. По данным портала свои полномочия также сложили и члены совета директоров клуба.

Ранее стало известно о том, что у правоохранительных органов Каталонии возникли вопросы к Бартомеу, касающиеся его участия в коррупционных схемах. Утверждается, что президент "Барселоны" принимал участие в получении финансовой выгоды от сделок клуба.

Также к Бартомеу были вопросы и относительно Лионеля Месси, которого он обещал отпустить бесплатно, а потом затребовал за его трансфер огромную сумму, вызвав недовольство игрока.

Месси и партнеры были недовольны назначением на пост главного тренера Рональда Кумана.

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