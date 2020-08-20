СМИ: Месси сообщил Куману о желании покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пообщался с новым главным тренером "сине-гранатовых" Рональдом Куманом.

По информации радиостанции RAC1, аргентинец сказал Куману, что он намерен покинуть команду. Месси жутко разочарован из-за унизительного поражения от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8), а также недоволен тем, как развивается клуб. И потому он намерен сменить обстановку. По данным зарубежных СМИ, Лионель намерен перейти в миланский "Интер".

Чуть ранее, сразу после назначения на пост главного тренера "Барселоны", Куман подчеркнул, что хочет, чтобы Месси остался и считает его лучшим футболистом мира.

"Не знаю, придется ли мне убеждать Лео остаться, но он лучший игрок в мире. Я бы с радостью поработал с Месси, он приносит победы. Буду рад, если он решит остаться. У него действующий контракт с "Барселоной", но я все равно хочу с ним побеседовать", - говорил Куман.