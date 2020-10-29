На четверг был намечен и домашний матч питерского "Зенита" с греческим "Панатинаикосом" (Афины). Но из-за вспышки COVID-19 и последовавшего за ней карантина в стане питерцев уже далеко не первая игра с их участием оказалась перенесена на неопределенный срок.
Ну а в пятницу свой матч в Мытищах проведут "Химки". Гостем подмосковной команды станет сербская "Црвена Звезда". Клуб, базирующийся в Белграде, знаменит в первую очередь своими болельщиками: как непросто играть на бурлящей 18-тысячной "Штарк Арене", может рассказать любой баскетболист, который хоть раз выходил там на паркет. При этом "Црвена Звезда" - один из немногих клубов, который может рассчитывать на фанатскую поддержку и в России. Ее сербской команде исправно организуют фанаты футбольного московского "Спартака", у которых давняя дружба с футбольной "Црвеной Звездой".
Увы, на этот раз на трибунах не будет не только футбольных болельщиков, но и вообще никого. В связи с пандемией власти Московской области приняли решение закрыть трибуны для зрителей на всех спортивных мероприятиях.
Впрочем, если говорить о "Црвене Звезде", присутствие симпатизирующих болельщиков ей и раньше в гостевых матчах с "Химками" не особо помогало. Во всех трех выездных встречах с подмосковной командой белградцы уступили. В том числе и в последнем очном матче, состоявшемся в феврале этого года, - 72:78. У хозяев тогда солировали Алексей Швед и еще один швед, но только по паспорту, Йонас Жеребко, которые набрали больше половины очков своей команды, 22 и 19 соответственно.
Наверняка они будут среди главных действующих лиц и сегодняшнего вечера. Правда, игровые кондиции лидеров "Химок" тогда и сейчас, как говорится, две большие разницы. Напомним, из-за эпидемии коронавируса и травм подмосковная команда несколько матчей с трудом наскребала необходимое количество игроков для заявки. Сейчас лидеры почти все в строю, но возвращение былой формы команде дается непросто.
Впрочем, даже не в самой оптимальной форме тот же Алексей Швед в уже упомянутой игре с "Автодором" первым в Единой лиге сумел перешагнуть рубеж в 3000 очков. Вполне возможно, что этот эпохальный момент вдохновит Шведа и его партнеров на новые подвиги. Сейчас для них самый подходящий момент.
Днем ранее российские клубы провели свои матчи во втором по престижности клубном турнире континента, Кубке Европы.
Краснодарский "Локомотив-Кубань" очень уверенно справился на выезде с "Монако" - 88:72 и благодаря этой победе вышел на чистое второе место в группе "С". Впереди лишь итальянский "Виртус".
А вот казанский УНИКС на своем паркете в упорнейшей встрече уступил лидеру группы "А" испанскому "Ховентуду" - 91:93.