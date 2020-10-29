В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги проходят матчи шестого (из 34) тура двухкругового регулярного чемпионата с участием 18 лучших клубов Старого Света. В том числе трех российских команд, как и в предыдущем, вынужденно не завершенном сезоне. В четверг вечером в Москве ЦСКА принимал испанскую "Валенсию". Хозяева площадки столичного "Мегаспорта" в присутствии 3125 зрителей победили со счетом 84:75.

Йонас Жеребко (No 33), перешедший в "Химки" в прошлом году, быстро стал одним из лидеров команды. Фото: Getty Images

На четверг был намечен и домашний матч питерского "Зенита" с греческим "Панатинаикосом" (Афины). Но из-за вспышки COVID-19 и последовавшего за ней карантина в стане питерцев уже далеко не первая игра с их участием оказалась перенесена на неопределенный срок.

Ну а в пятницу свой матч в Мытищах проведут "Химки". Гостем подмосковной команды станет сербская "Црвена Звезда". Клуб, базирующийся в Белграде, знаменит в первую очередь своими болельщиками: как непросто играть на бурлящей 18-тысячной "Штарк Арене", может рассказать любой баскетболист, который хоть раз выходил там на паркет. При этом "Црвена Звезда" - один из немногих клубов, который может рассчитывать на фанатскую поддержку и в России. Ее сербской команде исправно организуют фанаты футбольного московского "Спартака", у которых давняя дружба с футбольной "Црвеной Звездой".

Увы, на этот раз на трибунах не будет не только футбольных болельщиков, но и вообще никого. В связи с пандемией власти Московской области приняли решение закрыть трибуны для зрителей на всех спортивных мероприятиях.

"Химки" выиграли у "Црвены Звезды" все три встречи на домашнем паркете

Впрочем, если говорить о "Црвене Звезде", присутствие симпатизирующих болельщиков ей и раньше в гостевых матчах с "Химками" не особо помогало. Во всех трех выездных встречах с подмосковной командой белградцы уступили. В том числе и в последнем очном матче, состоявшемся в феврале этого года, - 72:78. У хозяев тогда солировали Алексей Швед и еще один швед, но только по паспорту, Йонас Жеребко, которые набрали больше половины очков своей команды, 22 и 19 соответственно.

Наверняка они будут среди главных действующих лиц и сегодняшнего вечера. Правда, игровые кондиции лидеров "Химок" тогда и сейчас, как говорится, две большие разницы. Напомним, из-за эпидемии коронавируса и травм подмосковная команда несколько матчей с трудом наскребала необходимое количество игроков для заявки. Сейчас лидеры почти все в строю, но возвращение былой формы команде дается непросто.

Впрочем, даже не в самой оптимальной форме тот же Алексей Швед в уже упомянутой игре с "Автодором" первым в Единой лиге сумел перешагнуть рубеж в 3000 очков. Вполне возможно, что этот эпохальный момент вдохновит Шведа и его партнеров на новые подвиги. Сейчас для них самый подходящий момент.

Между тем

Днем ранее российские клубы провели свои матчи во втором по престижности клубном турнире континента, Кубке Европы.

Краснодарский "Локомотив-Кубань" очень уверенно справился на выезде с "Монако" - 88:72 и благодаря этой победе вышел на чистое второе место в группе "С". Впереди лишь итальянский "Виртус".

А вот казанский УНИКС на своем паркете в упорнейшей встрече уступил лидеру группы "А" испанскому "Ховентуду" - 91:93.