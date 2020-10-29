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29.10.2020 21:30
Рубрика: Спорт

Тяжелее в бою

Экс-чемпион Гассиев возвращается на ринг в элитном дивизионе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Мурат Гассиев стал самым молодым чемпионом в истории российского бокса, когда в 23 года отправил в нокдаун нашего опытного Дениса Лебедева и забрал его пояс по версии IBF в первом тяжелом весе. Через два года, в 2018-м, на настил ринга полетел уже кубинец Юниер Дортикос, а Мурат получил титул WBA Super. Однако в объединительном бою судьи единогласным решением отдали победу украинцу Александру Усику. С тех пор Гассиев не выходил на ринг. Виной тому и травмы, и разногласия в команде, и, конечно, пандемия.
После перехода в другую весовую категорию Мурат Гассиев мог потерять в скорости, но зато удар стал еще мощнее. Фото: Photoxpress После перехода в другую весовую категорию Мурат Гассиев мог потерять в скорости, но зато удар стал еще мощнее. Фото: Photoxpress
После перехода в другую весовую категорию Мурат Гассиев мог потерять в скорости, но зато удар стал еще мощнее. Фото: Photoxpress

Но вот уже в субботу на арене в Сочи Гассиев проведет свой первый бой после такого солидного перерыва и дебютный бой в тяжелой весовой категории - свыше 90,7 кг. О сопернике Нури Сефери, который называет себя "албанским Тайсоном", и возможном реванше с Усиком, который теперь тоже дерется с супертяжами, Мурат рассказал в интервью "РГ".

Фото: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Мурат, тяжело дался этот период простоя?

Мурат Гассиев: Разумеется, было нелегко, как и любому другому спортсмену в подобной ситуации. Но я всегда чувствовал поддержку не только родных и близких, но и всех моих земляков. Я продолжал тренироваться. Хотя атмосфера в зале никогда не сравнится с теми эмоциями, что испытываешь во время боя. Поэтому мне очень хотелось поскорее вернуться на ринг. К сожалению, обстоятельства сложились иначе. Но все что было, остается в прошлом. Сейчас я думаю только о предстоящем поединке. Постараюсь показать хороший бокс 31 октября.

Закрыт ли вопрос с травмой плеча? Была операция и восстановление, потом возникли новые проблемы.

Мурат Гассиев: Все в порядке, слава богу. Травмы позади. Готовиться к бою ничто не мешало.

Где и с кем вы тренировались эти два года? И как проходила подготовка к предстоящему поединку?

Мурат Гассиев: К бою я готовился под руководством моего первого тренера Виталия Константиновича Сланова. Форму набирал дома, во Владикавказе. Были тренировки в Москве. Затем провели хороший сбор в Кисловодске. Также я продолжаю сотрудничество с известным тренером Абелем Санчесом.

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У вас дважды менялся соперник. Насколько это сбивает с настроя, срывает подготовку, которая выстраивается под конкретного боксера?

Мурат Гассиев: Конечно, смена соперника - это неприятно. Со спарринг-партнерами я боксировал в Кисловодске. Они подбирались под Сефера Сефери, но у него в команде обнаружился коронавирус. На помощь пришел брат Нури Сефери. Он хороший, опытный боксер. Хотя, как и я, давно не выходил на ринг. У него неплохой послужной список. Он экс-чемпион Европы WBO. Соперник поменялся, но моя задача осталась прежней - выйти и сделать все для победы.

У Мурата Гассиева дважды менялись соперники, но цель всегда оставалась одна - победить

Почему вы решили перейти в тяжелый вес? Все-таки это элитный дивизион. Существует мнение, что в антропометрии вы уступаете известным супертяжам.

Мурат Гассиев: Решение перейти в супертяжелый вес не было спонтанным. Я давно этого хотел и говорил о своих намерениях неоднократно. Во время подготовки к своим поединкам я часто спарринговал с боксерами из этого дивизиона, например, с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, и чувствовал себя вполне комфортно. Да, супертяжи были больше. Сила удара была другой. Но ничего сверхъестественного я не увидел. Разумеется, спарринги - это одно, а бой - совсем другое. Но я надеюсь, что смогу составить достойную конкуренцию.

Фото: AFP/Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Усик, от которого потерпели единственное поражение, тоже перешел в тяжелый вес. Один бой он уже выиграл. В один день с вами, но в Лондоне, он будет драться с Дереком Чисорой. Кто победит?

Мурат Гассиев: Я стараюсь не давать никаких прогнозов на поединки, особенно если речь идет о супертяжелом весе. Разумеется, за этим противостоянием будут следить многие любители бокса. Ринг покажет, кто сильнее.

Рассматриваете вариант, что вы снова встретитесь с Александром, но уже в другом весе?

Мурат Гассиев: Я не думаю об этом. Сейчас я сосредоточен только на предстоящем поединке.

В Сочи, пусть и на другой площадке, вы победили Дортикоса и завоевали пояс. Довольны, что возвращаетесь сюда?

Мурат Гассиев: Конечно, выступать перед своими болельщиками - это всегда приятно. Я дерусь для них. Рад, что на бои с моим участием приходят люди. Я им очень за это благодарен. Постараюсь их не разочаровать.

Где будем смотреть

31 октября, суббота, РЕН ТВ

21.55 Бой М. Гассиев - Н. Сефери. Прямая трансляция.

0.30 Бой А. Усик - Д. Чисора. Защита статуса обязательного претендента на пояс WBO. Прямая трансляция.

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