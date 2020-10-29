Более 30 стран хотят купить российскую вакцину от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставке российской вакцины от COVID-19 с египетским холдингом Pharco. Об этом сообщили в минпромторге после встречи главы ведомства Дениса Мантурова с министром иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Более 30 стран мира проявили живой интерес к разработке российских ученых, выразили намерение закупить вакцину, а также принять участие в ее клинических испытаниях. Они уже проводятся в Белоруссии, Венесуэле, Индии и ОАЭ", - сообщил Мантуров. По его словам, российская сторона готова наладить практическое сотрудничество с египетскими партнерами: как с точки зрения поставок, так и в части клинических испытаний и возможной локализации.

"Соответствующая работа уже несколько месяцев ведется РФПИ. Его партнером является крупный египетский холдинг Pharco, с которым достигнута договоренность о поставке вакцины", - рассказал глава минпромторга. Мантуров напомнил, что Россия зарегистрировала уже две вакцины против коронавирусной инфекции, завершает третью фазу их клинических испытаний, а также начинает клинические исследования в ряде стран.