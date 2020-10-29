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29.10.2020 22:50
Рубрика: Общество

Прививку почти поставили

Более 30 стран хотят купить российскую вакцину от COVID-19
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Столичный выпуск № 246(8300)
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставке российской вакцины от COVID-19 с египетским холдингом Pharco. Об этом сообщили в минпромторге после встречи главы ведомства Дениса Мантурова с министром иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Более 30 стран мира проявили живой интерес к разработке российских ученых, выразили намерение закупить вакцину, а также принять участие в ее клинических испытаниях. Они уже проводятся в Белоруссии, Венесуэле, Индии и ОАЭ", - сообщил Мантуров. По его словам, российская сторона готова наладить практическое сотрудничество с египетскими партнерами: как с точки зрения поставок, так и в части клинических испытаний и возможной локализации.

Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса

"Соответствующая работа уже несколько месяцев ведется РФПИ. Его партнером является крупный египетский холдинг Pharco, с которым достигнута договоренность о поставке вакцины", - рассказал глава минпромторга. Мантуров напомнил, что Россия зарегистрировала уже две вакцины против коронавирусной инфекции, завершает третью фазу их клинических испытаний, а также начинает клинические исследования в ряде стран.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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