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29.10.2020 21:43
Рубрика: Общество

Больше половины россиян не одобряют феминитивы

Текст: Елена Новоселова
Фонд общественного мнения выяснил, раздражают ли россиян чужие ошибки в речи и как они относятся к феминитивам. Напомним, что в апреле широко обсуждался вариант введения в речевой обиход таких слов, как "авторка" или "докторка".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так вот, по данным социологов, 58 процентам наших граждан не нравятся феминитивы. Кроме названных к ним относятся иногда встречающиеся "дипломатка" и "организаторка".

Фото: iStock
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Семь процентов одобряют эти неологизмы, а треть заявила, что им все равно.

Почти все участники опроса сообщают, что замечают ошибки в письменной и устной речи окружающих. Четверть такие ошибки раздражают, две трети опрошенных относятся к ним спокойно.

А вот ляпы в СМИ замечают 84 респондентов (21 - видят или слышат их часто, 63 - редко). И снова ту же четверть опрошенных выводит это из себя, а больше половины - остаются спокойными.

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