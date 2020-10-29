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29.10.2020 05:26
Рубрика: В мире

Бразильские медики выявили случай повторного заражения коронавирусом

В Бразилии специалисты университетской клиники штата Сержипи направили на рассмотрение медицинского журнала Lancet необычный случай 40-летней медсестры. Она с интервалом в 54 дня заразилась разными штаммами нового коронавируса.

Фото: REUTERS
В Нидерландах умер первый повторно заразившийся коронавирусом человек

Отмечается, что с мая по июль женщина сдала два ПЦР-теста с положительным результатом на SARS-CoV-2. У нее были сухой кашель и одышка, однако госпитализировать заболевшую не пришлось, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Folha. По словам медиков, анализ полученных геномов показал, что вирус от второго заражения был другого происхождения и претерпел шесть мутаций.

Сейчас в четырех штатах Бразилии специалисты расследуют около 95 подозрений на повторное заражение новым коронавирусом. Эту работу серьезно осложняет отказ пациентов от анализов.

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