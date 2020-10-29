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29.10.2020 19:52
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ предложил новый способ накопить на квартиру или достойную пенсию

Текст: Игорь Зубков
Граждане получат возможность воспользоваться новыми налоговыми льготами при долгосрочных инвестициях в ценные бумаги.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В дополнение к обычному индивидуальному инвестиционному счету можно будет открывать так называемые ИИС третьего типа - без ограничения суммы взносов и с возможностью совмещать регулярный налоговый вычет с освобождением от налога полученного дохода при закрытии счета. Для двойной льготы придется заморозить вложения на счете в течение как минимум 10 лет и затем потратить их на покупку жилья, либо пенсионного плана или пожизненного аннуитета.

Концепцию ИИС третьего типа Банк России представил в специальном докладе. Ранее Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с инициативой введения "длинного" ИИС, при котором была бы возможность освобождать от НДФЛ как взносы на счет, так и доход при снятии средств со счета.

ЦБ предлагает два варианта "текущего" налогового вычета по третьему типу ИИС: вычет на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно сделанный взнос, но ограниченный 120 тысячами рублей в год (то есть так можно вернуть не более 15,6 тысячи рублей в год). Такая комбинация должна стимулировать внесение средств на ИИС не за счет ранее сделанных накоплений, а из текущих трат, объясняет Банк России. Указанные 120 тысяч рублей будут учитываться в общем лимите средств (400 тысяч рублей), с которых возможен вычет на взносы на ИИС. То есть сумма ежегодного вычета, возможного к получению не через работодателя, а через подачу декларации, все равно будет ограничена 52 тысячами рублей в год.

В концепции Банка России вычет на доход возможен лишь в случае целевого расходования средств ИИС. Среди них ЦБ называет покупку жилья или уплату первоначального взноса по ипотеке с господдержкой; покупку пенсионных планов или пожизненных аннуитетов (уплату пенсионных или страховых взносов) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и накопительного страхования жизни; получение ренты за счет средств ИИС типа III (аналогия с 15-летней скользящей срочной пенсионной выплатой), при котором размер ренты определяется как 1/15 от оценки активов на конец предыдущего календарного года.

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"Это продукт для людей с высокими зарплатами, которому сейчас нет альтернативы: получать вычет в размере 6% с регулярных взносов через работодателя, не ограниченных какой-либо планкой, это хорошо, возможность самостоятельно доложить на счет 120 тысяч рублей в год и с них также получить вычет - тоже неплохо, и все это дополняется перспективой налоговых льгот при покупке аннуитета", - говорит глава НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, на данный момент это выглядит оптимальным способом пенсионных накоплений.

Десятилетний срок ИИС третьего типа Банк России объясняет необходимостью обеспечить экономику длинными деньгами: "Срок инвестирования соответствует национальным целям и проектам, учитывает среднюю дюрацию крупных инфраструктурных проектов, а также потребность в технологическом перевооружении отраслей российской экономики". С учетом этой цели долю высокорисковых инвестиций на ИИС третьего типа предполагается ограничить.

Вопрос по ИИС третьего типа обсуждается, сообщили "РГ" в Минфине.

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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