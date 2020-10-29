ЦБ РФ расширил перечень системно значимых банков

ЦБ РФ провел ежегодное обновление перечня системно значимых банков и включил в него Совкомбанк с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации.

Доля Совкомбанка составила около 1,5% в активах банковского сектора на 1 октября.

Таким образом, теперь в перечень входят 12 банков, на долю которых приходится около 74% активов банковского сектора.

К системно значимым банкам применяется более жесткое регулирование, надзор за ними в ЦБ РФ осуществляет отдельный департамент. Считается, что риск банкротства системно значимых банков минимален - в случае проблем ЦБ всегда окажет им поддержку, а в крайнем случае отправит банк на санацию.