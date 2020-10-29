Цена нефти марки Brent опустилась ниже 38 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по декабрьским контрактам опустилась ниже 38 долларов за баррель впервые с июня этого года. По январским контрактам котировки Brent удерживаются немного выше отметки 38 долларов. Цена североамериканского сорта нефти WTI упала ниже 36 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Основной причиной снижения нефтяных цен стали опасения по поводу восстановления спроса на энергоресурсы из-за второй волны пандемии, и усиление карантинных ограничений в разных странах Европы и Азии. Также давление на цены оказала публикация официальной статистики минэнерго США о росте запасов сырой нефти в стране за прошедшую неделю, закачивающуюся 23 ноября, на 4,23 млн баррелей. При этом добыча нефти в США за тот же период возросла на 1,2 млн баррелей в сутки - до 11,1 млн баррелей.

Кроме того негативное влияние на котировки оказывает информация о росте добыче нефти в Ливии. С конца лета производство здесь увеличилось с 70 тыс. баррелей в сутки более чем до 500 тысяч и ожидается, что к концу года вырастет до 1 млн баррелей в сутки.