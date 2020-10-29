Чиновников Латвии освободили от мобилизации

Практически все госслужащие и чиновники Латвии не подлежат мобилизации. Такой вывод напрашивается после изучения обнародованного сеймом республики мобилизационного списка. В документе отдельно прописаны те, кто получает "бронь от фронта".

Там буквально все, начиная от президента, служащих министерств, дипломатов, банкиров, государственных финансистов, судей и заканчивая мелкими клерками. Освобождены также пожарные, полицейские, пограничники, охранники в тюрьмах, депутаты и чиновники в местных самоуправлениях. А также многие другие лица, занятые в государственном секторе в разных сферах.

В беседе с "РГ" депутат сейма от фракции "Согласие" Николай Кабанов высказал мнение, что законопроект никак не связан с политической обстановкой. "На мой взгляд, эти поправки показывают, что Латвия не очень высоко оценивает реальные возможности широкомасштабного вооруженного столкновения. И это хорошая новость", - заключил парламентарий.