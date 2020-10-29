Вне зависимости от того, кто победит на предстоящих 3 ноября выборах президента США - будь то 74-летний Дональд Трамп или поднявшийся на высшую ступеньку американского политического пьедестала бывший вице-президент 77-летний Джозеф Байден, - Америка на ближайшие годы останется глубоко расколотой и поляризованной страной.

Проиграет республиканец Трамп и его базовый электорат - техасские работяги-реднеки (от слов red neck - красная шея, жаргонное название белых фермеров и жителей сельской глубинки. - Прим. "РГ"), консервативный американский средний класс и правые национал-патриоты - немедленно решат, что "их парня" нечестным образом "сожрали" проклятые демократы. Они, по мнению сторонников нынешнего президента США, под напевы либеральных мейнстрим-СМИ саботируют трамповский лозунг "Сделаем Америку снова великой" и ведут страну прямиком в пропасть левацко-социалистической анархии. С задранными налогами для работающих семей, бесплатно-уравнительной системой здравоохранения и поставленным во главу угла расовым вопросом, ведущим к привилегированному положению нацменьшинств в стране.

С другой стороны, Джозеф Байден и его сотоварищи демократы, выливая на оппонента республиканца ушаты бездоказательного компромата и бесконечно пережевывая жвачку об иностранном (читай - российском, иранском, китайском, северокорейском) вмешательстве в американские выборы, сами себе "подкладывают свинью", усугубляя и без того растущее недоверие американцев к избирательному процессу и его результатам.

Докатились до того, что прозрачность выборов-2020 теперь подвергает сомнению беспрецедентное количество американцев. По данным октябрьского соцопроса "Гэллап", 59 процентов от всех американцев (и лишь 44 процента среди сторонников республиканской партии) теперь уверены в том, что их голоса посчитают правильно. Если учесть, что в 2004 году таковых насчитывалось 76 процентов, а в 2016 г. - 66 процентов, то процесс стремительной эрозии доверия американцев к собственной избирательной системе очевиден. Кстати, за пределами Америки вера в ее приверженность "демократическим идеалам" увядает еще быстрей. Например, в Евросоюзе, согласно данным проведенного YouGov соцопроса только 1 из 10 европейцев верит, что предстоящие 3 ноября президентские выборы в США будут полностью свободными и честными. Стоит ли говорить, что такие цифры фундаментальным образом подрывают имидж Америки в качестве оплота "свободного мира", а нынешние выборы президента США превратились в настоящий "антипраздник демократии" .

Если же всем прогнозам назло (как это и было в 2016 году) победит нынешний президент США, то приверженцы демократической партии и Байдена лишь сильнее укоренятся в мысли о необходимости безжалостной борьбы против второго срока Трампа. Смириться с мыслью о том, что американский народ проголосовал за Трампа, являющегося для либералов живым воплощением эгоизма, расизма и раскола страны, они явно не смогут.

Общество в США реально находится на грани острого межгражданского конфликта

Расколотое и поляризованное американское общество реально находится на грани острого межгражданского конфликта. Дойдет ли до него и если да, то в какой форме (массовые выступления, уличные протесты, гражданская война?) - вопрос открытый. Но без сомнения до этого плачевного состояния американцы, гордящиеся "незыблемым фундаментом своей демократии", довели себя сами. Это в недавнем эфире CNN с нескрываемой горечью признала экс-cпецпомощник президента США Фиона Хилл: "Мы пожираем друг друга живьем из-за наших разногласий. И мы их создали. Не русские, китайцы или кто-то другой. Мы все это сделали с собой сами".