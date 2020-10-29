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29.10.2020 16:23
Рубрика: Экономика

ЦРПТ: Система маркировки не замедляет поставки лекарств потребителям

Текст: Светлана Ментюкова

Система маркировки товаров не замедляет поставки лекарство потребителям. Об этом заявили в пресс-службе единого оператора системы обязательной маркировки "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ). Компания опубликовала ключевые показатели работы системы МДЛП.

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"ЦРПТ начал публиковать ключевые показатели работы системы МДЛП. Они показывают стабильность функционирования системы, скорость обработки и объем документов, которые поступают в систему ежедневно. Сервис размещен на сайте честныйзнак.рф.", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, в системе было оформлено 2655 поставок импортных лекарств. Среднее время обработки документов импортеров колеблется от 2 до 29 минут. "В оптовом звене скорость гораздо выше от 83% до 100% документов обрабатываются меньше 1 минуты, причем от дистрибуторов ежедневно в систему поступает до 2 млн документов. Таким образом система не влияет на замедление скорости перемещения препаратов на рынке и поставку их пациентам", - подчеркивает ЦРПТ в своем сообщении.

В компании отмечают, что самую высокую скорость обработки можно увидеть в аптеках: "практически каждый день 100% документов обрабатывается меньше 1 минуты".

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