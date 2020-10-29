ЦРПТ: Система маркировки не замедляет поставки лекарств потребителям

Система маркировки товаров не замедляет поставки лекарство потребителям. Об этом заявили в пресс-службе единого оператора системы обязательной маркировки "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ). Компания опубликовала ключевые показатели работы системы МДЛП.

"ЦРПТ начал публиковать ключевые показатели работы системы МДЛП. Они показывают стабильность функционирования системы, скорость обработки и объем документов, которые поступают в систему ежедневно. Сервис размещен на сайте честныйзнак.рф.", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, в системе было оформлено 2655 поставок импортных лекарств. Среднее время обработки документов импортеров колеблется от 2 до 29 минут. "В оптовом звене скорость гораздо выше от 83% до 100% документов обрабатываются меньше 1 минуты, причем от дистрибуторов ежедневно в систему поступает до 2 млн документов. Таким образом система не влияет на замедление скорости перемещения препаратов на рынке и поставку их пациентам", - подчеркивает ЦРПТ в своем сообщении.

В компании отмечают, что самую высокую скорость обработки можно увидеть в аптеках: "практически каждый день 100% документов обрабатывается меньше 1 минуты".