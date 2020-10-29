ЦСКА примет хорватское "Динамо" в матче Лиги Европы

Столичный ЦСКА проведет сегодня вечером второй матч группового этапа Лиги Европы. В соперниках у армейцев будет чемпион Хорватии - "Динамо".

В стартовой встрече "красно-синие", ведя в счете у австрийского "Вольфсберга", упустили победу (1:1). Перед спаренными поединками с "Фейеноордом" команде Виктора Гончаренко крайне важно добиться положительного результата с Загребом. Если, конечно, армейцы хотят выходить в плей-офф.

Соперник у ЦСКА не самый простой. "Динамо" уже на протяжении многих лет лучший клуб Хорватии. Что интересно - в квалификации Лиги чемпионов динамовцы проиграли не кому-нибудь, а венгерскому "Ференцварошу", с которым "красно-синие" выступали вместе в одной группе в предыдущем розыгрыше Лиги Европы.

С настроем у ЦСКА нет никаких проблем. Да и форма сейчас у них отличная: несколько дней назад москвичи разгромили на своем поле тульский "Арсенал". По традиции, солировал Никола Влашич, оформивший дубль и отдавший один голевой пас. Для него, как и для Кристияна Бистровича, сегодняшний матч будет принципиальным. А накануне на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В чем главное отличие между еврокубками и Премьер-лигой?

Виктор Гончаренко: Различия большие. У "Динамо" есть преимущество в опыте. В прошлом году команда участвовала в Лиге чемпионов, их футболисты играют в молодежной и основной сборных Хорватии. Не хочу сравнивать их с клубами Премьер-лиги. Даже "Вольфсберг" отличался. Будет тяжелый и напряженный матч, надо использовать свои моменты.

Как оцените готовность ЦСКА?

Виктор Гончаренко: Для меня важна скорее стабильность в игре, чем физическое состояние. Нам этого не хватало два года назад и в прошлом сезоне. Сейчас же она есть из-за более широкой обоймы и пяти замен. Но если мы будем слушать дифирамбы, станем мягкотелыми. Прибавить в чем-то? У нас молодая команда - резерв для роста серьезный. В каждой встрече надо становиться лучше. И на каждой тренировке тоже.

Вадим Карпов и Марио Фернандес готовы завтра выйти на поле?

Виктор Гончаренко: Карпов играть не сможет. Он плохо подставил нос под удар. Что касается Фернандеса, то Марио чувствует себя лучше. Еще посмотрим, будет он готов или нет.

Пообщался с журналистами и Бистрович, у которого много знакомых в "Динамо", с которыми он пересекался в юношеской и молодежной сборных Хорватии.

Что скажете о сопернике?

Кристиян Бистрович: Я один раз играл против "Динамо", но при этом следил за их выступлениями в еврокубках. Там есть мои друзья из сборной. Хорошо знаю, как они действуют в атаке и обороне. Наш тренерский штаб задал мне несколько вопросов. Думаю, мы хорошо готовы к матчу.

Как вам график игр?

Кристиян Бистрович: После жеребьевки я был счастлив, что мы встретимся с Загребом. А что касается графика, то приятно играть дважды в неделю. Ты мало тренируешься, но много играешь. Футболистам это нравится.

Конкуренция в ЦСКА сейчас выше чем годом ранее?

Кристиян Бистрович: Можно и так сказать, поскольку команду пополнила группа новичков. При этом у нас каждый футболист может быть и основным, и находиться на замене.

Добавим, что во втором матче квартета "К" в Роттердаме "Фейеноорд" примет "Вольфсберг". В первом туре клуб из Нидерландов сыграл на выезде вничью с "Динамо" (0:0).

Где будем смотреть

29 октября, четверг, "Матч ТВ"

20.10 ЦСКА - "Динамо" (Загреб). Прямая трансляция.