Цукерберг выбрал способ поблагодарить персонал за работу в пандемию

Глава Facebook Марк Цукерберг предоставил всем сотрудникам компании дополнительный отдых по случаю Дня благодарения, выпадающему в США на 26 ноября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении служебный циркуляр фирмы.

"Сотрудникам Facebook разрешено не выходить на работу 23, 24 и 25 ноября в дополнение к праздничному 26 ноября. Можно выбрать для отдыха и другие три дня", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Таким образом руководство решило поощрить персонал за стойкость, проявленную во время "беспрецедентных вызовов", с которыми столкнулась компания в текущем году. По данным Facebook, почти три миллиарда человек (более 2,89 млрд) в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.