Депутат предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"

Ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на эти цели со своей зарплаты. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, отметив сложность начислений по действующей балльной системе.

Даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии, предают слова Сергея Калашникова РИА Новости. Начисления, отметил парламентарий, должны происходить по разрядам.

"Минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет", - пояснил схему предлагаемого начисления Сергей Калашников.

По его словам, индексация пенсий также будет происходить по рангам. При этом, отметил представитель нижней палаты парламента, индексировать сразу все пенсии по всем рангам одновременно не обязательно, делать это можно будет исходя из экономической ситуации. Сергей Калашников также напомнил о положительном, по его мнению, опыте Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию со своей зарплаты один процент.

"Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд и должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам", - цитирует Калашникова агентство.