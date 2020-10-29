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29.10.2020 15:01
Рубрика: Культура

Дирижер Риккардо Мути обратился к премьер-министру Италии Джузеппе Конте

Текст: Северьян Цагарейшвили
Все итальянские театры и концертные залы по решению правительства страны прекратили свою работу до 24 ноября. Эта мера была принята в связи с новой волной пандемии коронавируса.

Еще весной Италия стала первой европейской страной, где пандемия остановила музыкальную жизнь. Летом, после многомесячного перерыва на родине оперы снова зазвучала музыка: состоялся ряд крупнейших фестивалей, а главные итальянские театры открыли свои двери для публики. Но в эти дни, когда ситуация с пандемией резко ухудшилась, власти снова обратились к радикальным мерам.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
В Италии закрыли на месяц театры, кинозалы и спортзалы

- Для нас болезненно закрытие театров и кинозалов. Но сегодня абсолютно приоритетным является здоровье людей, соблюдение всех возможных мер. Мы постараемся, чтобы закрытие продлилось как можно меньше, и будем еще больше, чем в предыдущие месяцы, оказывать поддержку организациям и работникам культуры, - сказал министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

Между тем сотни певцов, дирижеров, музыкантов, режиссеров и работников театров, оставшихся без работы, оказались в крайне трудном положении. Великий дирижер Риккардо Мути публично обратился к премьер-министру Италии Джузеппе Конте с просьбой пересмотреть это тяжелое решение. Его письмо было опубликовано 26 октября в итальянской газете Corriere della Sera:

- Обнищание ума и души опасно и вредит в том числе физическому здоровью, - написал маэстро Мути. - Считать театральную деятельность излишней, как я это слышал у некоторых представителей правительства, - это проявление невежества, отсутствия культуры и духовности.

По словам Мути, подобное решение правительства не принимает во внимание страдания тысяч артистов, которые оскорблены этой ситуацией и опасаются за свое будущее.

- Я прошу Вас, будучи уверенным, что выражаю желание не только артистов, но и большой части публики, - продолжил Риккардо Мути, - вернуть к жизни театры и музыкальные организации, которые дарят обществу пищу духовную, без которой люди еще больше страдают.

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Как подчеркнул маэстро: "Театры управляются людьми, которые прекрасно осведомлены об антиковидных предписаниях и мерах безопасности, и все правила всегда точно соблюдались".

На следующий день после публикации письма Мути в Corriere della Sera вышел официальный ответ от Джузеппе Конте. По словам премьер-министра, его глубоко тронули слова маэстро, а закрытие театров и концертных залов было для правительства тяжелым решением.

- Нам приходится сделать этот шаг, - отметил Джузеппе Конте в своем ответе, - потому что нашей главной целью остается взять под контроль кривую заболеваемости и избежать ее постоянного роста, который может нанести ущерб нашей системе здравоохранения, а вместе с ней и всему обществу и экономике.

Между тем вынужденная пауза, предположительно, продлится до конца месяца, и в случае улучшения ситуации меломаны смогут снова услышать живую музыку после 24 ноября.

Культура Театр Музыкальный театр

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