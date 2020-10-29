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29.10.2020 13:29
Рубрика: Экономика

Долги за свет и тепло в России выросли почти на 15%

Текст: Владимир Кузьмин

С начала года, связанного с непростой эпидемиологической обстановкой, в России выросла задолженность перед поставщиками электроэнергии и тепла, заявил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства. Кабинет министров обсудил готовность предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Мы наблюдаем прирост задолженности за электроэнергию и тепло на 44,5 миллиарда рублей. Это примерно 14,6 процента", - рассказал глава Минэнерго.

Он также выделил сокращение потребления электроэнергии примерно на 2,4 процента к уровню прошлого года.

Экономика ЖКХ Правительство Минэнерго

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