Долги за свет и тепло в России выросли почти на 15%

С начала года, связанного с непростой эпидемиологической обстановкой, в России выросла задолженность перед поставщиками электроэнергии и тепла, заявил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства. Кабинет министров обсудил готовность предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

"Мы наблюдаем прирост задолженности за электроэнергию и тепло на 44,5 миллиарда рублей. Это примерно 14,6 процента", - рассказал глава Минэнерго.

Он также выделил сокращение потребления электроэнергии примерно на 2,4 процента к уровню прошлого года.