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29.10.2020 06:40
Рубрика: В мире

Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак приговорен к 17 годам тюрьмы

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Верховный суд Республики Корея оставил в силе приговор, вынесенный экс-президенту страны Ли Мен Баку. Политик получил 17 лет тюрьмы с выплатой крупного штрафа. Также отменено предыдущее решение, которое позволяло Ли находиться под домашним арестом.

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"Нами не найдено каких-либо ошибок в первоначальном решении относительно обвинений в злоупотреблении средствами и коррупции", - говорится в итоговом заявлении 2-го Управления Верховного суда РК, который рассматривал апелляцию на предыдущий вердикт в отношении экс-президента.

Ли Мен Бак признан виновным в получении взяток и присвоении средств компании. Итоговый приговор - 17 лет тюремного заключения, штраф в 13 миллиардов вон (11,5 миллиона долларов), а также обязательство выплатить дополнительные сборы в размере 5 миллиардов 780 миллионов вон (более 5 миллионов долларов).

Одновременно отменено решение, принятое в феврале этого года, которое позволяло до апелляции находиться Ли Мен Баку под домашним арестом, а не в тюремной камере. Бывшему президенту суд дал два-три дня на сборы и урегулирование прочих вопросов, после чего тот должен прибыть в одну и корейских тюрем. Место, где Ли Мен Бак будет отбывать тюремный срок, не называется.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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