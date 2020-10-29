ФАС расследует подозрения в ценовом сговоре на рынке сахара

Федеральная антимонопольная служба начала проверку Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар"), а также ряда других отраслевых ассоциаций и компаний, заявил на пресс-конференции начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По его словам, это стало очередным этапом большого расследования службы, проводимого на рынке сахара с начала этого года. Поводом для проверки стала нестабильная ситуация, сложившаяся на рынке.

"Речь идет не только о подозрениях в ценовом сговоре, но и попытках создания дефицита на товарном рынке", - уточнил Андрей Тенишев.

Напомним, в последнее время отраслевые эксперты и участники рынка высказали опасения относительно роста цен на сахар на фоне снижения посевных площадей под сахарную свеклу (на 19% по сравнению с прошлым сезоном) и урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Минсельхоза, в прошлом сезоне в стране было произведено 7,3 млн тонн - рекордный объем за последние пять лет. Помимо этого, в России сложились высокие запасы сахара, что привело к резкому снижению цен на продукт. Министерство прогнозирует, что по итогам этого сезона производство сахара в стране составит 5-5,5 млн тонн. При этом объем внутреннего потребления оценивается около 5,9 млн тонн в год. По этой причине, чтобы стабилизировать ситуацию, Минсельхоз рассматривает возможность ввести пониженную импортную ставку для квотированного объема сахара.

По данным Росстата, с начала года рост цен на сахар на 26 октября составил 55,2%.