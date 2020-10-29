Фестиваль семейного чтения #ЧитайФест впервые пройдет онлайн

Новости

Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа 16:21
УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ 16:19
Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США 16:18
В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода 16:10
В Лионе задержан вооруженный ножом человек 16:09
Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции 16:04
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам 16:04
В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь 16:01
Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 15:59
Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге 15:56
В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов 15:50
Мошенник украл автомобиль под видом аренды 15:48
Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом 15:39
Юрист Асмус раскрыла детали ее развода с Харламовым 15:30
Путин рассказал о планах на приватизацию в 2021 году 15:26
Из-за коронавируса Ватикан проведет рождественские мероприятия онлайн 15:22
В акватории Находки ликвидировали нефтяное пятно 15:13
Путин: Россия не собирается ограничивать движение капитала 15:10
В Стамбуле открывается для молитв мечеть Карие 15:10
Новую Skoda Octavia начали выпускать вместе с "ГАЗелью" 15:00
Более 1,5 тысяч детей прошли лечение в центре детского инсульта Морозовской больницы 14:55
В России может появиться День школьника 14:54
Путин: Рост экономики России начнется через год 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 16:24
Рубрика: Культура

Фестиваль семейного чтения #ЧитайФест впервые пройдет онлайн

Текст: Наталья Лебедева
30 октября стартует первый Всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест. Три дня и более 130 встреч с писателями и художниками, презентаций книг и мастер-классов, квестов и дискуссий, лекций и интерактивных занятий для всей семьи. Смотреть трансляции можно будет на сайте фестиваля, платформе Культура.РФ, а также на YouTube-канале РГДБ и странице фестиваля в ВКонтакте.

"Папы и мамы, если вы еще не знаете, как пользоваться ZOOM и смотреть трансляции в ВКонтакте, спросите у детей, они все расскажут и покажут. А вы не оставляйте их один на один с компьютером, а подключайтесь к нашим трансляциям всей семьей", - рекламирует фестиваль писатель, поэт и драматург Андрей Усачев.

Фото: Издательство "Росмэн"
"Новая детская книга" объявила победителей 2020 года

Кстати, он видит в онлайн-формате много плюсов: "Меня часто просят о встречах в библиотеках в маленьких городах, но я физически не могу везде побывать, а онлайн возможно все. Я даже могу показать, какие книги стоят у меня на полке и что писатель Усачев видит каждый день из окна", - рассказывает он и добавляет, что если делать все грамотно и креативно, то онлайн-встреча будет не менее интересной, чем "живое" общение.

В том, что будет интересно, сомневаться не приходится. Программа получилась очень насыщенной. Вот только некоторые имена участников: Анастасия Орлова, Эдуард Веркин, Михаил Есеновский, Юрием Нечипоренко, Григорий Кружков, Олег Рой, Тамара Крюкова, Анастасия Строкина, Ирина Петелина. Специальные гости - режиссер мультипликационного кино Юрий Норштейн, режиссер и актер Александр Адабашьян.

Особое место занимает программа, посвященная научно-популярной литературе. А для подростков специально подготовили встречи с популярными писателями, пишущими в жанре young adult, мастерские для блогеров, комиксистов, дизайнеров и начинающих писателей.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина особо отметила, что #ЧитайФест объединит библиотеки со всей страны. Одним из главных событий фестиваля станет трехдневный марафон семейного чтения. Детские библиотеки, театры, музеи и другие учреждения культуры со всей страны представят свои лучшие проекты, посвященные семейному чтению. Профессиональные дискуссии и лекции должны заинтересовать не только библиотекарей и педагогов, но и родителей, которым не все равно, что читают их дети.

#ЧитайФест организован Российской государственной детской библиотекой совместно с Российским книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".

В Петербурге библиотеки нашли необычные способы привлечения читателей
Культура Литература Общество Семья и дети Гид-парк

Главное сегодня

Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет!"
Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"