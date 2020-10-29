Фестиваль семейного чтения #ЧитайФест впервые пройдет онлайн

"Папы и мамы, если вы еще не знаете, как пользоваться ZOOM и смотреть трансляции в ВКонтакте, спросите у детей, они все расскажут и покажут. А вы не оставляйте их один на один с компьютером, а подключайтесь к нашим трансляциям всей семьей", - рекламирует фестиваль писатель, поэт и драматург Андрей Усачев.

Кстати, он видит в онлайн-формате много плюсов: "Меня часто просят о встречах в библиотеках в маленьких городах, но я физически не могу везде побывать, а онлайн возможно все. Я даже могу показать, какие книги стоят у меня на полке и что писатель Усачев видит каждый день из окна", - рассказывает он и добавляет, что если делать все грамотно и креативно, то онлайн-встреча будет не менее интересной, чем "живое" общение.

В том, что будет интересно, сомневаться не приходится. Программа получилась очень насыщенной. Вот только некоторые имена участников: Анастасия Орлова, Эдуард Веркин, Михаил Есеновский, Юрием Нечипоренко, Григорий Кружков, Олег Рой, Тамара Крюкова, Анастасия Строкина, Ирина Петелина. Специальные гости - режиссер мультипликационного кино Юрий Норштейн, режиссер и актер Александр Адабашьян.

Особое место занимает программа, посвященная научно-популярной литературе. А для подростков специально подготовили встречи с популярными писателями, пишущими в жанре young adult, мастерские для блогеров, комиксистов, дизайнеров и начинающих писателей.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина особо отметила, что #ЧитайФест объединит библиотеки со всей страны. Одним из главных событий фестиваля станет трехдневный марафон семейного чтения. Детские библиотеки, театры, музеи и другие учреждения культуры со всей страны представят свои лучшие проекты, посвященные семейному чтению. Профессиональные дискуссии и лекции должны заинтересовать не только библиотекарей и педагогов, но и родителей, которым не все равно, что читают их дети.

#ЧитайФест организован Российской государственной детской библиотекой совместно с Российским книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".