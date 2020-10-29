Фестиваль "Территория" открылся в 15-й раз

Международный фестиваль-школа "Территория" проходит в Москве в пятнадцатый раз. Организаторы сделали все возможное, чтобы в условиях пандемии фестиваль не ушел в online и, наоборот, даже освоил новые театральные форматы. Визитной карточкой фестиваля остается и наложение жанров: танцевального перформанса и выставки, оперы и интерактивного спектакля, других разных практик между собой.

С самого начала фестиваля энергичность премьер была такова, что об отсутствии в этом году иностранных гастролеров никто не вспомнил. Свою роль сыграла четкая логистика и искусство быстрого реагирования, которыми в совершенстве владеют директора фестивальной команды Екатерина Якимова и Роман Должанский.

Во-первых, произошла удачная коллаборация с Международным фестивалем документального театра имени Дмитрия Брусникина (Brusfest), и совместными усилиями фестивалям удалось выпустить в полтора раза больше премьер уже в октябре, хотя многие мероприятия Brusfest запланированы на ноябрь, и они еще станут информационными поводами.

Во-вторых, "Территория" стянула в Москву свои региональные проекты, например, показала кукольную космооперу "Дидона и Эней" театра "Трикстер", сыгранную в прошлом году в DKRT в Нижнем Новгороде. Также в афишу отлично вписались "Бегущие" Челябинского театра современного танца в постановке Ольги Поны 2019 года и "Приключения сапожника Петра" театра "Провинциальные танцы" от Татьяны Багановой. Важной частью фестиваля по традиции стала кинопрограмма - ее курировал Вадим Рутковский.

На открытии был представлен концерт-марафон первых лауреатов программы "Русская музыка 2.0", стартовавшей в начале 2020 года по инициативе известного мецената Дмитрия Аксенова. Восьми российским композиторам (Марк Булошников, Дмитрий Бурцев, Олег Гудачев, Дарья Звездина, Даниил Пильчен, Алексей Сысоев, Борис Филановский и Александр Хубеев) заказали новые сочинения продолжительностью от 10 до 20 минут. Исполнение новых партитур в формате обычного концерта стало бы раритетным событием для узкого круга профессионалов, но устроители фестиваля придумали формулу интереснее. Восемь музыкальных пьес объединил в метапартитуру режиссер Дмитрий Волкострелов, который накануне весеннего ковид-кризиса был назначен худруком Центра имени Мейерхольда, и спектакль-концерт "Русская музыка 2.0" стал его первой работой на этом посту. Опусы исполнялись двумя командами музыкантов - ансамблем "Questa musica" под руководством Филиппа Чижевского и Московским ансамблем современной музыки. Волкострелов распределил сочинения по трем актам, в начале первого и в конце последнего поместив работы, похожие на готовые короткие спектакли - "Не выходи из комнаты" Хубеева и "Не свисти, Маша" Сысоева. Едва ли композиторы хотели сделать отсылку к Бродскому, чье стихотворение про "изоляцию" весной 2020 выучили даже далекие от поэзии люди, или к Чехову, скорее они тестировали новые языки: сурдопереводчик-актер жонглировал музыкальными фразами, а погруженные в пространство 3D слепые три сестры-граи в огромных очках как оглашенные строчили свои послания на "андервудах".

Оба сочинения исполнялись с невероятной экспрессией и накалом, а в отдельных центральных опусах звук неспешно чередовался с тишиной, что погружало зрителей в ученую меланхолию. Иногда хотелось посмотреть в ноты, которые предусмотрительно транслировались на экране, но в планы режиссера сверка зрителями увиденного и услышанного не входила - он сделал изображения нерезкими. Верится, что у новых сочинений будет хорошая судьба, то есть они будут исполняться в концертах, или, может, разрастутся по форме для нового проекта, во всяком случае, в едином спектакле они прозвучали убедительно.

В тот же вечер в Боярских палатах состоялась совместная с Brusfest премьера иммерсивного саунд-спектакля "Университет птиц". Его создали художники из "Театра взаимных действий" Ксения Перетрухина, Шифра Каждан и Леша Лобанов в содружестве с композиторами Алексеем Сюмаком, Алексеем Наджаровым, певицей Ольгой Власовой и пианисткой Натальей Соколовской.

В продолжение разговора о новых форматах, которые рождаются на "Территории", стоит отметить, что придуманное авторами название не полностью определяет жанр "Университета птиц". По духу это классическая продукция биеннале современного искусства, и тема выбрана удачно - как раз на прошлогоднем смотре в Стамбуле поднималась тема антропоцена и экологического сознания. Но российские перформеры сделали значительно больше, чем позволено их коллегам на разных биеннале. Внутри их спектакля поместилось многое - и посещение выставки в галерее картин с подробными житийными клеммами исчезнувших видов птиц-мучеников, и неуютная прогулка по катакомбам с алтарем птичьей богини, и открытый урок в школе, где настоящие консерваторские учителя учат птичьему языку, презентация мировой премьеры "Воробьиной оперы" об истреблении воробьев Китае и другое, ради чего стоит бежать на данный проект, когда его повторят в ноябре уже в рамках Brusfest. А программа "Территории" продлится до 3 ноября.