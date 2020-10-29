Все три российских клуба проиграли свои матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Вслед за "Локомотивом", уступившим "Баварии", поражения потерпели "Краснодар" и "Зенит".

Безголевая серия капитана "Зенита" Артема Дзюбы (в светлом) длится уже восемь матчей. Фото: EPA

Ситуация плюс-минус повторяется второй год подряд. В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов обе наши команды - "Локомотив" и "Зенит", стали четвертыми в своих группах и остались без еврокубковой весны. Часть специалистов объясняла это простым невезением, то же самое повторяли и футболисты. Но вот начался новый сезон, а дела складываются еще хуже: суммарно клубы РПЛ провели уже шесть встреч, в четырех проиграли и лишь дважды набрали по одному очку ("Краснодар" в поединке с "Ренном", "Локомотив" - с "Зальцбургом").

Что это как не показатель уровня российского футбола? Хотя, конечно, оправдания можно найти и в данной ситуации. К примеру, тот же "Краснодар", крупно проигравший на своем поле лондонскому "Челси" (0:4), остался без целого ряда лидеров: Виктора Классона, Ари, Реми Кабелла, Сергея Петрова. Хотя все равно вызывает вопросы, почему одна из ведущих команд Премьер-лиги пропустила за два поединка аж семь мячей: три от "Спартака" (1:3) на прошлой неделе и теперь четыре от англичан.

- У нас много кадровых проблем. Играем, кто есть живой. Но ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера, - отметил полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в эфире "Матч Премьер".

В турнирной таблице квартета E лидируют "Челси" и "Севилья", набравшие по четыре очка. Далее идут "Краснодар" с "Ренном" (по одному баллу).

На последнее место в своей группе опустился "Зенит", потерпев второе поражение подряд. Дождливым вечером в Дортмунде команда Сергея Семака ничего не смогла противопоставить "Боруссии" (0:2). Примечательно, что за весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ.

Если брать еще и Премьер-лигу, выйдет, что зенитовцы проиграли в трех встречах подряд. Как знать, возможно, уже в ближайшее время у "сине-бело-голубых" будет новый тренер. По крайней мере в СМИ просочилась информация о переговорах питерского клуба с бывшим рулевым "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Но пока Семак никак не реагирует на эти разговоры. Проблем у него и так хватает: команда потеряла лидерство в чемпионате, идет на последнем месте в своей группе в Лиги чемпионов.

- "Боруссия" была хороша: она играла интенсивно, много прессинговала. У нас не получилось проявить себя в атаке. Да и в обороне мы сделали несколько ошибок, - сказал Семак.

Также Семак рассказал, почему он заменил в перерыве Дзюбу. "Никакой травмы у него нет. Просто на плечи Артема легла большая нагрузка. Сейчас такой период, когда ему тяжело дается выход из обороны, - не получается так, как нам того хотелось бы. Ему было сложно цепляться за мячи, потому выпустили форварда немного другого типа", - подчеркнул Семак.

Победив питерцев, "Боруссия" улучшила свое положение в таблице группы F: немцы идут на третьем месте с тремя очками, отставая на один балл от "Лацио" и "Брюгге", сыгравших в параллельном матче вничью (1:1).

Матч с приставкой "топ" состоялся в Турине, где "Ювентус" принимал "Барселону". Эта встреча могла стать первой с 2018 года, в котором друг против друга сыграли бы Криштиану Роналду и Лионель Месси. Но португалец продолжает оставаться на карантине из-за COVID-19.

Воспользовавшись отсутствием главной звезды итальянского клуба, "Барселона" провела почти идеальный матч и победила (2:0). Второй мяч уже на 90-й минуте провел Месси и установил рекорд: аргентинец стал первым футболистом в истории, забившим 70 голов в групповой стадии Лиги чемпионов.

Тем временем на выходных состоятся матчи 13-го тура российской Премьер-лиги. Центральным событием станет игра в Тушино, где лидер чемпионата "Спартак" примет "Ростов".

Накануне стало известно, что из-за коронавируса "красно-белые" закроют на этот поединок две трибуны - C и D. Ранее на сайте Роспотребнадзора сообщалось, что на предстоящую игру будет допущено 2730 зрителей. Болельщики смогут попасть на стадион путем жеребьевки, состоявшейся вчера. Также "Спартак" готов оформить возврат средств владельцам абонементов. Если таковые не победили в жеребьевке, им будет предложено сходить на встречу "Спартака" с "Краснодаром" во втором круге чемпионата, а также на игру Кубка страны, если она состоится в Тушино.

Где будем смотреть

31 октября, суббота, "Матч ТВ"

13.55 "Рубин" - "Арсенал". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

15.55 "Спартак" - "Ростов". Прямая трансляция.

18.55 "Сочи" - "Локомотив". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

16.25 "Ахмат" - "Краснодар". Прямая трансляция.

1 ноября, воскресенье, "Матч ТВ"

18.50 "Тамбов" - "Динамо". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

11.55 "Уфа" - "Урал". Прямая трансляция.

13.55 "Химки" - "Зенит". Прямая трансляция.

16.25 "Ротор" - ЦСКА. Прямая трансляция.