Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N c "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей""

Принят Государственной Думой 13 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 52, ст. 5037; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 20, 23; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7061; 2014, N 14, ст. 1551; 2015, N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000, 4001; 2017, N 1, ст. 29; N 45, ст. 6586; 2018, N 32, ст. 5088; 2019, N 46, ст. 6423; N 48, ст. 6739) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в абзаце первом слова "и документы" исключить;

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) полное и (если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке, сведения о том, что юридическое лицо имеет полное и (или) сокращенное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке (если юридическое лицо имеет полное и (или) сокращенное наименование на таких языках);";

в) подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) сведения об учредителях или участниках юридического лица в соответствии со статьей 651 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в отношении общества с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, принадлежащей каждому участнику и обществу, о передаче доли или ее части в залог или об ином их обременении, о передаче доли или ее части (в том числе доли, переходящей в порядке наследования) в доверительное управление и о доверительном управляющем долей или ее частью, в отношении акционерного общества - сведения о том, что общество состоит из единственного участника (акционера), и сведения о таком участнике, а также сведения о держателе реестра акционеров общества;";

г) в подпункте "е" слова "подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо" исключить;

д) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) сведения о правопреемстве - в отношении юридического лица, созданного путем реорганизации, прекращенного путем реорганизации, продолжающего деятельность в результате реорганизации;";

е) в подпункте "и" слова "в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации" исключить;

ж) подпункт "к" изложить в следующей редакции:

"к) размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или другого) коммерческой организации;";

2) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм.

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных подпунктом "б1" пункта 1 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом при государственной регистрации хозяйственного общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах".

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных подпунктом "г" пункта 1 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом при внесении в указанный государственный реестр сведений о создании (в том числе путем реорганизации) юридического лица.

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 1 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом при внесении в указанный государственный реестр сведений о создании юридического лица путем реорганизации, прекращении юридического лица путем реорганизации, а также в отношении юридического лица, продолжающего деятельность в результате реорганизации.

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом при внесении в указанный государственный реестр сведений о прекращении юридического лица путем реорганизации, ликвидации, исключения из указанного государственного реестра по решению регистрирующего органа, в связи с продажей или внесением имущественного комплекса унитарного предприятия или имущества учреждения в уставный капитал акционерного общества, в связи с передачей имущественного комплекса унитарного предприятия или имущества учреждения в собственность государственной корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных подпунктом "и1" пункта 1 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом на основании уведомления о принятии решения о ликвидации юридического лица, представленного в соответствии с пунктом 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных подпунктом "т" пункта 1 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом на основании уведомления о реорганизации юридического лица, представленного в соответствии с пунктом 1 статьи 131 настоящего Федерального закона.

Внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений, предусмотренных подпунктом "к" пункта 2 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом при первом внесении в указанный государственный реестр сведений об индивидуальном предпринимателе.

Внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений, предусмотренных подпунктом "л" пункта 2 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом при внесении в указанный государственный реестр сведений о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае внесения изменений в сведения о наименовании юридического лица, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи, регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня внесения в указанный государственный реестр таких изменений осуществляет внесение сведений о новом наименовании юридического лица в содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц сведения о таком юридическом лице как об учредителе или участнике другого юридического лица, лице, имеющем право без доверенности действовать от имени другого юридического лица, держателе реестра акционеров.

В случае, если юридическое лицо, в отношении которого в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о его прекращении путем реорганизации в форме слияния или присоединения, с учетом содержащихся в указанном государственном реестре в соответствии с подпунктом "д" пункта 1 настоящей статьи сведений является единственным учредителем или участником другого юридического лица, либо в случае внесения в указанный государственный реестр сведений о прекращении юридического лица в результате реорганизации в форме преобразования регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня внесения в указанный государственный реестр таких сведений осуществляет внесение сведений о правопреемнике прекращенного в результате реорганизации в форме слияния или присоединения юридического лица или о юридическом лице, созданном в результате реорганизации в форме преобразования, в сведения о юридическом лице, учредителем или участником которого являлось прекращенное в результате реорганизации юридическое лицо.";

3) в пункте 5 первое предложение изложить в следующей редакции: "Если иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель в течение семи рабочих дней со дня изменения содержащихся в соответствующем государственном реестре сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, обязаны сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахождения или жительства путем представления соответствующих документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин