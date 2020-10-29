Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса"

Акционеры "Яндекса" на годовом собрании, состоявшемся сегодня 29 октября, утвердили обновленный состав совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании для инвесторов.

Как и ожидалось, сооснователь и CEO "Яндекса" Аркадий Волож переизбран исполнительным директором компании, а глава "Сбербанка" Герман Греф покинул совет директоров. Сегодня же стало известно о консолидации "Сбером" 100% в конкурирующем Rambler Group.

Акционеры переизбрали сооснователя и CEO "Яндекса" Аркадия Воложа исполнительным директором в совете на четыре года. Бывший CTO "Яндекса" Михаил Парахин переизбран на год в качестве неисполнительного директора. Помимо них, в совет директоров входят управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян, профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев, основательница Wellville Эстер Дайсон, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Пост председателя совета директоров "Яндекса" занимает президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон.

Основной акционер "Яндекса" - основатель компании Аркадий Волож, ему до последних сделок, передает ТАСС, принадлежало 9,84% капитала и 48,48% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды. В июне "Яндекс" разместил акции на рынке в рамках SPO и в пользу группы инвесторов, в результате чего держателями акций "Яндекса" стали ВТБ, Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited Александра Абрамова и Александра Фролова. Каждый из инвесторов владеет по 1,4% капитала и 0,7% голосов интернет-компании.