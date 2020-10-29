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29.10.2020 18:17
Рубрика: Экономика

Извлечение корней

Глава Рослесхоза - о том, какой на самом деле ущерб приносят лесные пожары и что значит лес для бюджета
Текст: Алексей Дуэль
Стали ли леса гореть меньше, сколько деревьев мы теряем ежегодно и какие саженцы нужны для восстановления лесов - обо всем этом заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете", который прошел онлайн.

Сергей Михайлович, сколько леса сгорело в этом году? Уже можно подвести итоги?

Сергей Аноприенко: Как цыплят по осени считают, так и итоги пожарного сезона подводят после вегетационного периода на следующий год и даже после двух-трехлетнего срока. Потому что не каждое пройденное огнем дерево сгорает. Есть низовые и верховые пожары, и при последних дерево сгорает практически стопроцентно, а при низовых - нет.

Всего в этом году огнем было пройдено 8,5 млн га леса, в прошлом было 10,5 млн га. Но, как показали результаты натурных обследований - когда в регионах специалисты ногами прошли по местам пожаров, - реально в прошлом году погибли деревья на площади 150 тыс. га. Про этот год говорить пока не буду - еще рано, пожароопасный сезон на сегодня юридически и фактически завершился только в 40 регионах страны. Но соотношение должно быть примерно таким же. Если бы все 10,5 млн га выгорали подчистую, у нас бы просто не осталось леса ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке.

Площадь 10,5 млн га - это размер немаленького европейского государства, например Болгарии. Представляете, чтобы было, если бы мы каждый год полностью теряли столько леса? Причеми этот год, и прошлый вошли в пятерку самых горимых. Это было ожидаемо, мы получали прогнозы и Росгидро­мета, и Федеральной диспет­черской службы Рослесхоза. Но с прошлого года заработал федеральный проект "Сохранение лесов".

Питомники работают почти во всех регионах, их нет разве что на Чукотке, в Магадане, Ямало-Ненецком округе, выращено 700 миллионов саженцев

В его рамках регионы закупили уже около 19 тысяч единиц техники и оборудования. К чему это привело? Количество термоточек - возгораний - в этом году оказалось больше, чем в 2019 году, - 11,5 тысячи вместо 10 тысяч. Но площадь, пройденная огнем, сократилась почти на 20%, а средняя площадь пожара в этом году составила 151 гектар вместо 215 га. У региональных властей появилась возможность более оперативно реагировать на возникающие вызовы, так как заработали средства федерального проекта. Регионы отработали вместе с федеральным резервом - Авиалесоохраной, коллегами из МЧС - лучше, и цифры говорят сами за себя.

Какие доходы лес приносит бюджету России?

Сергей Аноприенко: В прошлом году бюджетная система России получила от лесопромышленного комплекса 144,7 млрд руб­лей. В эту сумму входят платежи на использование лесов - 52,7 млрд руб., налоги и сборы от лесопромышленного комплекса - еще 81,3 млрд руб. и таможенные пошлины на экспорт леса - 10,7 млрд рублей.

Фото: iStock
Где в России выращивают больше леса, чем вырубают

В прошлом году минприроды анонсировало создание лесосеменных питомников в каждом регионе. Где они уже есть? 

Сергей Аноприенко: В России существует около 1,5 тысячи лесопитомников, есть как частные, так и государственные. Они работают почти во всех регионах, их нет разве что на Чукотке,в Магадане, Ямало-Ненецком округе. В основном они выращивают сеянцы с открытой корневой системой. Что касается посадочного материала с закрытой корневой системой, страна лет девять назад серьезно вложилась в это дело, и некоторые регионы также поддержали своих предпринимателей деньгами, и там появились высокотехнологичные лесосеменные центры. В этом году выращено 700 млн саженцев.

Это, кстати, один из ключевых показателей федерального проекта. По тому же федпроекту мы должны в этом году восстановить 1,1 млн га леса. Сейчас к этой цифре вплотную приблизились. Причем сделали это несмотря на все санитарно-эпидемиологические ограничения. Удалось успешно провести весенний лесокультурный сезон, сейчас идет осенний. ‑Работы продолжаются, все должно получиться. В прошлом году у нас был план в 1 млн га, по факту восстановили 1,1 млн га. На большей части площади лесовосстановление идет естественным образом, но на 170 тысяч га в прошлом году (и на 200 тыс. га в этом) используем искусственное лесовосстановление. Питомники, конечно, развивать надо, потребности в них будут расти.

За год в России выращивают по 700 млн саженцев деревьев, с помощью которых удается восстановить часть утраченных лесов. Фото: Александр Корольков

Почему недропользователям нельзя просто оплачивать компенсационное лесовосстановление, а обязательно проводить его самостоятельно?

Бюджетная система России получила от лесопромышленного комплекса 144,7 миллиардов рублей

Сергей Аноприенко: Я сторонник того, чтобы они могли, например, монетизировать эту процедуру. Сейчас есть правило: гектар на гектар - то есть сколько леса погубил, столько и высаживай. Можно оставить так, а можно перечислить компенсацию деньгами, чтобы высаживали его специализированные организации. И второй момент, который мы проговаривали со многими недропользователями, касается переноса места восстановления леса в другой регион. Если ущерб был нанесен в той же Якутии, где очень сложные природные и климатические условия и непонятно, как и что приживется в ходе работ по лесовосстановлению, то можно предусмотреть процедуру администрирования, чтобы компенсационные посадки проводились в другом регионе, где в них есть явная потребность. То есть перенести гектары из условной Якутии туда, где этот новый лес нужнее.

Полностью интервью с заместителем министра природных ресурсов и экологии - руководителем Рослесхоза Сергеем Аноприенко читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты"

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз Деловой завтрак

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