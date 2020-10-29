Госдума: 68% граждан назвали лекарственное обеспечение острой проблемой

Новости

Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце 17:39
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается 17:22
Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта 17:18
В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан 17:15
В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации 17:13
В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно 17:01
Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью 16:57
Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа 16:21
УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ 16:19
Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США 16:18
В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода 16:10
В Лионе задержан вооруженный ножом человек 16:09
Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции 16:04
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам 16:04
В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь 16:01
Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 15:59
Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге 15:56
В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов 15:50
Мошенник украл автомобиль под видом аренды 15:48
Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 17:51
Рубрика: Власть

Госдума: 68% граждан назвали лекарственное обеспечение острой проблемой

Текст: Татьяна Замахина
Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова представила результаты мониторинга, которые продемонстрировали проблемы в лекарственной сфере. Необходимо законодательно закрепить меры, связанные с лекарственной безопасностью, сделали вывод в нижней палате.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету совместно с Минэкономразвития провести мониторинг законов, которые были приняты с учетом ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Исследование проводил Санкт-Петербургский государственный университет. Были проведены опросы граждан и экспертного профессионального сообщества, а также анализ судебной практики и правовых актов.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин поручил перевести в регионы средства на бесплатные лекарства от COVID-19

О результатах Ольга Савастьянова рассказала в ходе заседания межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению.

- 68% граждан считают, что лекарственное обеспечение является острой проблемой в нашей стране. И 41% из тех, кто нуждается в лекарственных препаратах, сказали о том, что они сталкиваются постоянно с нехваткой лекарственных препаратов, - сказала она.

Эксперты заявили о необходимости принять закон о лекарственном обеспечении. "Также - законодательно закрепить меры, связанные с лекарственной безопасностью, и здесь было высказано предложение о необходимости централизации этой деятельности через единую структуру управления", - рассказала парламентарий.

Что касается дистанционной розничной продажи, все эксперты заявили о необходимости решить вопрос по рецептурным лекарственным препаратам при обеспечении строгого контроля, отметила Савастьянова.

"Отдельный блок связан с орфанными заболеваниями и изменением полномочий на федеральном уровне, и централизацией этих закупок", - добавила она.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Предельные цены на лекарства ЖНВЛП предложили индексировать

Целый перечень предложений был высказан по ускоренной регистрации лекарственных препаратов. Кроме того, эксперты считают необходимым предусмотреть дополнительные меры, связанные с оценкой клинической эффективностью дженериков.

"По вопросам государственных закупок был предложен новый формат - ввести процедуру конфиденциальных переговоров уполномоченных федеральных ведомств с иностранными производителями", - сообщила Савастьянова. По мнению экспертов, это сложившаяся и достаточно эффективная практика, которую можно было бы также использовать.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Цены на лекарства

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
За сутки в России подтверждено 17 717 случаев COVID-19 в 85 регионах
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье