Госдума: 68% граждан назвали лекарственное обеспечение острой проблемой

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова представила результаты мониторинга, которые продемонстрировали проблемы в лекарственной сфере. Необходимо законодательно закрепить меры, связанные с лекарственной безопасностью, сделали вывод в нижней палате.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету совместно с Минэкономразвития провести мониторинг законов, которые были приняты с учетом ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Исследование проводил Санкт-Петербургский государственный университет. Были проведены опросы граждан и экспертного профессионального сообщества, а также анализ судебной практики и правовых актов.

О результатах Ольга Савастьянова рассказала в ходе заседания межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению.

- 68% граждан считают, что лекарственное обеспечение является острой проблемой в нашей стране. И 41% из тех, кто нуждается в лекарственных препаратах, сказали о том, что они сталкиваются постоянно с нехваткой лекарственных препаратов, - сказала она.

Эксперты заявили о необходимости принять закон о лекарственном обеспечении. "Также - законодательно закрепить меры, связанные с лекарственной безопасностью, и здесь было высказано предложение о необходимости централизации этой деятельности через единую структуру управления", - рассказала парламентарий.

Что касается дистанционной розничной продажи, все эксперты заявили о необходимости решить вопрос по рецептурным лекарственным препаратам при обеспечении строгого контроля, отметила Савастьянова.

"Отдельный блок связан с орфанными заболеваниями и изменением полномочий на федеральном уровне, и централизацией этих закупок", - добавила она.

Целый перечень предложений был высказан по ускоренной регистрации лекарственных препаратов. Кроме того, эксперты считают необходимым предусмотреть дополнительные меры, связанные с оценкой клинической эффективностью дженериков.

"По вопросам государственных закупок был предложен новый формат - ввести процедуру конфиденциальных переговоров уполномоченных федеральных ведомств с иностранными производителями", - сообщила Савастьянова. По мнению экспертов, это сложившаяся и достаточно эффективная практика, которую можно было бы также использовать.